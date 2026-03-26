Премьеру Словакии грозит обвинение в государственной измене, — СМИ

Над премьер-министром Словакии Робертом Фицо сгущаются тучи. Полиция начала расследование в отношении политика по обвинению в государственной измене и других преступлениях.

Криминальную жалобу на Фицо подал в Генеральную прокуратуру лидер оппозиционной партии "Свобода и Солидарность" (САС, "Sloboda a Solidarita") Бранислав Грелинг еще месяц назад. Теперь она перенаправлена в Братиславскую прокуратуру, и делу дали ход. Об этом политик сообщил в соцсети.

"Помимо моих коллег из "САС" к этой уголовной жалобе присоединились более 13 000 человек, что сделало ее крупнейшей уголовной жалобой в истории. Уголовная жалоба поступила из Генеральной прокуратуры в региональную, а теперь — в полицию. Я убежден, что Роберт Фицо подозревается в совершении тяжких преступлений, поэтому я высоко ценю то, что и прокуратура, и полиция действуют в этом деле и не замалчивают его", — написал он.

Лидер социалистов надеется, что отношение к Фицо со стороны правоохранителей будет таким же, как к любому другому гражданину.

По информации издания Aktuality, оппоненты главы правительства считают, что он мог совершить ряд преступлений своими заявлениями и действиями, направленными на прекращение поставок так называемого аварийного электроснабжения в Украину.

Бывшая министр юстиции и депутат Мария Коликова считает, премьер-министр даже не имел полномочий принимать решение о прекращении поставок, что вызывает подозрение в злоупотреблении властью.

Поскольку заявления Фицо, по мнению Коликовой, также согласуются с тем, что говорит Россия, необходимо проверить, не является ли это согласованием с иностранной державой против интересов Словацкой Республики.

"И это также следует рассматривать в контексте дефицита нефти. В конце концов, если бы премьер-министр провел надлежащую диверсификацию, у нас не было бы дефицита нефти", — заявила она в феврале.

Коликова также задается вопросом, не приведет ли решение премьер-министра к нарушению обязательств со стороны Словацкой системы электропередачи (SEPS).

"И мы считаем, что также необходимо рассмотреть вопрос о том, являются ли это преступлениями против человечности или государственной изменой в связи с саботажем и террористическими актами", — добавила депутат.

Сам Роберт Фицо пока никак не комментирует действия правоохранителей и оппозиции. Во вчерашнем посте на Facebook он снова пожаловался, что Украина якобы не пустила делегацию на нефтепровод "Дружба" для проведения инспекции.

Пару недель назад он намекнул, что его страна может заблокировать кредит Украине размером 90 миллиардов евро, если действующий премьер Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" проиграет выборы.

Он также обвинил Украину в остановке транзита по нефтепроводу "Дружба".