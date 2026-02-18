"Зеленский играет в какие-то игры": Фицо обвинил Украину в остановке транзита по нефтепроводу "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в политических манипуляциях после временного прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Он заявил, что действия Украины привели к дополнительным расходам для Словакии и поставили страну перед необходимостью использовать государственные резервы.

Как пишет издание Dennik N, после заседания правительства Фицо отметил, что пока невозможно определить, кто ответственен за прерывание поставок, поскольку Украина и Россия взаимно перекладывают ответственность друг на друга. По его словам, поврежденное место на трубопроводе уже отремонтировано и поставки технически можно восстановить.

Словакия также рассматривает альтернативный маршрут через трубопровод Adria из Хорватии, однако премьер отметил, что этот путь имеет более высокие транзитные сборы, а его пропускная способность не проверена. Однако, впоследствии он заявил, что окончательное прекращение потока нефти из-за действий Зеленского может привести к росту расходов на саму нефть и транзитные сборы.

"Если президент Зеленский окончательно прекратит поток нефти через территорию Украины, мы будем платить больше за этот товар, мы будем платить больше за тарифные сборы только потому, что президент Зеленский играет здесь в какие-то игры", — сказал Фицо.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в прямом эфире на Facebook сообщил, что поставки дизельного топлива в Украину приостановлены и возобновятся только после того, как страна возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии.

В то же время, как пишет издание Standard, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft приостановил экспорт дизельного топлива за границу, чтобы обеспечить внутренний рынок Словакии. Правительство выделило до 250 000 тонн нефти из стратегических резервов, чтобы покрыть как минимум один месяц работы завода, а сам Slovnaft предоставил финансовое обеспечение или банковскую гарантию в размере стоимости одолженной нефти.

Кроме трубопровода "Дружба", завод может получать нефть через Adria, которая до этого использовалась преимущественно как резервный маршрут и обеспечивала лишь небольшую часть производства вместе с материнской компанией MOL. По оценкам завода, для выхода на полную мощность маршрута Adria понадобится от 20 до 30 дней. Также издание отметило, что заем нефти продлится до сентября, а возврат запасов будет постепенным.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что транзит российской нефти в страны Восточной Европы по украинской части нефтепровода "Дружба" остановился 27 января из-за атаки ВС РФ, которая привела к пожару.

Стоит отметить, что после удара российских сил по нефтепроводу "Дружба" во Львовской области ликвидация последствий атаки на объект инфраструктуры продолжалась почти трое суток. Директор областного департамента по вопросам гражданской защиты Владимир Кравцов отметил, что этот объект был чрезвычайно сложным для восстановления.