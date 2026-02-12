Транзит по нефтепроводу "Дружба" приостановлен из-за атаки РФ, — Сибига
Транзит российской нефти в страны Восточной Европы по украинской части нефтепровода "Дружба" с 27 января приостановлен с 27 января из-за российской атаки. Инфраструктура получила повреждения в результате удара, который привел к пожару.
О том, что инфраструктура нефтепровода "Дружба" горит после последнего российского удара, который остановил транзит нефти, сообщил в соцсети X министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это инфраструктура нефтепровода "Дружба", горящая после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти", — отметил Сибига.
Он также указал, что Венгрия по этому поводу не выразила никаких протестов в сторону России, и это демонстрирует двойные стандарты венгерского правительства. Министр констатировал, что Москва перестала быть надежным поставщиком нефти с момента начала агрессии против Украины. Но правительство венгерского премьера Виктора Орбана, до сих пор не осознало это и не диверсифицировало поставки.
Компания "Нафтогаз" сообщила об атаке России 27 января на один из ее объектов на востоке Украины, но не уточнила, какой именно. Однако местные чиновники города Броды предупредили население о загрязнении от сжигания нефтепродуктов. Броды — это место, где нефтепровод "Дружба" соединяется с нефтепроводом Броды-Одесса, который был построен для соединения нефтепровода "Дружба" с нефтяными терминалами Черного моря.
Напомним, что военные РФ 27 января атаковали дронами Львовскую область. Был поврежден нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Это была первая атака на этот нефтепровод на территории Украины.
Ранее мы также информировали, что в 2025 году объемы транзита российской нефти через Украину упали до исторического минимума. Это 9,73 млн тонн, что на 14% меньше, чем в 2024 году, когда через украинскую часть нефтепровода "Дружба" было перекачано 11,36 млн тонн. В частности, это связано с тем, что Чехия с марта 2025 года полностью прекратила закупку нефти РФ.