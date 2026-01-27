Россия во время атаки на Львовщину ударила по нефтепроводу "Дружба", — СМИ

Российские военные утром 27 января атаковали Львовскую область беспилотниками. Под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию.

Это первая атака на этот нефтепровод на территории Украины. Об этом сообщает профильное издание Enkorr.

Утром председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о том, что российский беспилотник атаковал объект инфраструктуры в Золочевском районе. После этого специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смильное.

В Бродовском горсовете сообщили, что в результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Впоследствии местные власти решили прекратить учебный процесс в учреждениях общего среднего образования 27-28 января 2026 года, и перевести учебные заведения на дистанционное обучение, а в дошкольных учреждениях общины создать дежурные группы.

Также население Бродов призвали не находиться на улице, закрыть окна плотно и проводить влажную уборку.

В "Нафтогазе" тоже прокомментировали утренний обстрел критической инфраструктуры: там сообщили об ударе по объекту "Нафтогаза" в западной области, не указывая, в каком регионе была осуществлена атака. В результате попадания возник пожар.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте", — сообщили в компании.

Там отметили, что Россия осуществила уже 15-ю целенаправленную атаку на объекты "Нафтогаза" с начала января.

Напомним, об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области сообщалось утром.

В конце 2025 года ночью произошло возгорание магистральной газовой трубы "Дружба". Перед этим местные слышали сильный взрыв. В то же время чрезвычайникам удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры.

Напомним, что в ночь на 3 декабря произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба" в Российской Федерации. К подрыву причастны агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

22 августа 2025 года поставки российской сырой нефти в Венгрию остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области РФ.

Ранее Фокус рассказывал историю нефтепровода "Дружба", который был открыт 61 год назад. Его задачей было поставлять нефть с месторождений Волго-Уральского региона Советского Союза в страны Варшавского договора. Название символизировало экономическое единство социалистического блока, а фактически — закрепляло энергетическую зависимость союзников от Москвы.