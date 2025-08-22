Второй раз за несколько дней: удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" остановил поставки нефти в Венгрию

Поставки российской сырой нефти в Венгрию снова прекратились после очередной атаки Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ. Это уже третий удар по нефтепроводу "Дружба" за короткий промежуток времени.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто опубликовал сообщение в Facebook, в котором рассказал, что ночью получил известие об ударе по нефтепроводу в Брянской области. Он назвал этот удар очередной атакой на венгерскую энергетическую безопасность.

"Ночью получили известие, что нефтепровод Дружба на российско-белорусской границе неоднократно атаковали — в третий раз за короткий промежуток времени", — написал венгерский чиновник.

Он сообщил, что перевозка сырой нефти из России в Венгрию снова остановилась.

"Еще одна попытка втянуть нас в войну. Она не сработает! Будем продолжать поддерживать усилия на пути к миру и защищать наши национальные интересы всеми силами!" — заявил Сийярто.

Удары по нефтепроводу "Дружба": что известно

Об очередном ударе по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). Он опубликовал видео атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области.

До этого об ударе по станции нефтепровода "Дружба" в России росСМИ сообщали 13 августа. Сообщалось, что атаки были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

Позже "Мадьяр" заявил об успешной атаке на нефтепровод "Дружба", а именно на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области, после которой он прекратил свою работу, 18 августа.