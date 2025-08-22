Вдруге за кілька днів: удар ЗСУ по нафтопроводу "Дружба" зупинив постачання нафти до Угорщини

Постачання російської сирої нафти до Угорщини знову припинилося після чергової атаки Збройних сил України на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ. Це вже третій удар по нафтопроводу "Дружба" за короткий проміжок часу.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто опублікував допис у Facebook, в якому розповів, що вночі отримав звістку про удар по нафтопроводу у Брянській області. Він назвав цей удар черговою атакою на угорську енергетичну безпеку.

"Вночі отримали звістку, що нафтопровід Дружба на російсько-білоруському кордоні неодноразово атакували — втретє за короткий проміжок часу", — написав угорський урядовець.

Він повідомив, що перевезення сирої нафти з Росії до Угорщини знову зупинилося.

"Ще одна спроба втягнути нас у війну. Вона не спрацює! Продовжуватимемо підтримувати зусилля на шляху до миру та захищати наші національні інтереси всіма силами!" — заявив Сійярто.

Удари по нафтопроводу "Дружба": що відомо

Про черговий удар по нафтопроводу "Дружба" ввечері 21 серпня повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр"). Він опублікував відео атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області.

До того про удар по станції нафтопроводу "Дружба" у Росії росЗМІ повідомляли 13 серпня. Повідомлялося, що атаки були спрямовані по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Унеча".

Пізніше "Мадяр" заявив про успішну атаку на нафтопровід "Дружба", а саме на нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Тамбовській області, після якої він припинив свою роботу, 18 серпня.