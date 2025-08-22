Здійнялася пожежа: ЗСУ знову вдарили по нафтопроводу "Дружба", — "Мадяр" (відео)

Збройні сили Україні здійснили повторну успішну атаку по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області, що є важливою частиною російського нафтопроводу "Дружба". На місці удару здійнялася сильна пожежа.

Related video

Атаку здійснили воїни полку Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це у своєму Telegram-каналі розповів Роберт Бровді, відомий під псевдо "Мадяр", який віднедавна займає пост командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.

"На останок доби 21.08.25: НПС "УНЕЧА" — пішла в очечо. Даєш ремонт за 48 годин", — зазначив військовий.

Скриншот допису Роберта "Мадяра" Бровді

Також він показав кадри наслідків удару по нафтоперекачувальній станції. Відеоролик, записаний за допомогою БпЛА, демонструє, як на місці атаки здійнялася сильна пожежа.

Російські медіа на момент публікації не коментували атаку по станції.

Атаки по нафтопроводу "Дружба"

У ніч на 13 серпня пролунали вибухи у Брянській області: тоді місцеві скаржилися на наліт безпілотників у районі нафтоперекачувальної станції "Унеча" та пожежу, що здійнялася внаслідок атаки.

Вдень 13 серпня супутникові знімки підтвердили пожежу на станції "Унеча" нафтопроводу "Дружба". Фокус писав, чому цей об'єкт нафтової промисловості Росії є важливими: вузол є частиною нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить на нафтові термінали російського порту Усть-Луга, що розташований поруч із Санкт-Петербургом, на березі Балтійського моря.

18 серпня нафтопровід "Дружба" внаслідок ударів БпЛА повністю припинив свою роботу, про що повідомив Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, перекачування нафти по нафтопроводу повністю зупинилася.

19 серпня Фокус з'ясовував, чи скоротить атака ЗСУ по станції "Никольское" нафтопроводу "Дружба" нафтові доходи, які отримує Росія.

20 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід "Дружба" відновив свою роботу після атаки дронів. Також він накинувся на Україну із закликом більше не здійснювати ударів по об'єкту, оскільки той нібито є "критично важливим" для енергопостачання Угорщини.