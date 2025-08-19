Удар по "Дружбі": чи скоротить атака ЗСУ по станції "Никольское" нафтові доходи Росії

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про повну зупинку перекачування нафти нафтопроводом "Дружба". Це відбулося після атаки на станцію "Никольское" 18 серпня 2025 року. Фокус розповів, як це вдарить по економіці Росії, Угорщині та Словаччині, а також чому Україна ігнорує звинувачення Будапешта.

Related video

Роберт "Мадяр" Бровді, командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ, оголосив про повну зупинку перекачування російської нафти нафтопроводом "Дружба". Атаку здійснили "птахи" 14-го полку СБС, що призвело до пожежі та припинення роботи нафтопроводу.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін", — написав він Telegram, коментуючи атаку на насосну станцію "Никольское" в Тамбовській області Росії, що сталася вночі 18 серпня.

"Дружба" є критичним елементом економіки Росії, який використовують для постачання нафти окупаційним військам. Удари також зупинили поставки до Угорщини та Словаччини. Словацький оператор Transpetrol підтвердив припинення подачі, не уточнюючи причин поза межами країни.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці, назвавши її загрозою енергетичній безпеці.

"Тож давайте ще раз чітко заявимо: це не наша війна, ми не маємо до неї жодного стосунку, ми хочемо залишатися осторонь, і поки ми при владі, ми залишатимемося осторонь! Насамкінець, нагадування для українських керівників: електроенергія, що надходить з Угорщини, відіграє ключову роль в енергопостачанні України", — заявив на своїй сторінці у Facebook Сіярто.

На це відповів глава МЗС України Андрій Сибіга, нагадавши, що війну розпочала Росія, яка й уникає її припинення, а не Україна.

"Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — зазначив на своїй сторінці у X Сибіга.

Удар по нафтопроводу "Дружба": чи призведе це до скорочення доходів Росії

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний в коментарі Фокусу зазначив, що удари, спрямовані на насосну станцію "Нікольське" в Тамбовській області, призвели до повної зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Цей нафтопровід відіграє ключову роль у постачанні енергоресурсів, тож його паралізація завдала відчутного удару по економіці Росії.

Зупинка "Дружби" має важливе значення для скорочення доходів Кремля від нафтового експорту. Аналітик зазначає, що частка російських нафтопродуктів, які надходять до Європи, становить приблизно 5%. Торік найбільшими імпортерами російської нафти через цей маршрут стали Угорщина (4,7 млн тонн) та Словаччина (3,9 млн тонн). Хоча це призведе до зменшення надходжень до російського бюджету, Земляний вважає, що мета ударів могла бути ширшою, ніж просто економічний тиск. Зупинка нафтопроводу також ускладнює логістику та змушує Росію шукати альтернативні шляхи для збереження експорту.

Окрім економічного впливу на Росію, зупинка НПЗ через систематичні українські атаки та знищення критичної інфраструктури нафтопереробки загострила внутрішні проблеми.

"Зокрема у РФ вже подорожчало паливо, а в деяких регіонах РФ дефіцит бензину. В свою чергу нафтопроводом "Дружба" нафта також йде в Білорусь, яка має діючі НПЗ. Потужність білоруських НПЗ оцінюють у 24 млн тони, коли весь білоруський ринок потребує всього 8 млн тонн нафтопродуктів. Росія ж в свою чергу може використовувати потужності білоруських НПЗ для переробки нафти на російський ринок. Тому таким чином ми відрізаємо Кремлю рішення проблеми з нафтою", — додав Фокусу Земляний.

Удар по нафтопроводу "Дружба": які наслідки для Угорщини та Словаччини

Зупинка нафтопроводу також має наслідки для Угорщини та Словаччини, які значною мірою залежать від російської нафти. Проте Україна, за словами аналітика, першочергово зосереджена на власній безпеці, що є безумовним пріоритетом. Якщо ці країни досі обирають залежність від Кремля, то наслідки їхніх рішень — їхня власна відповідальність.

"До того ж Будапешту та Братиславі нічого не заважало блокувати рішення щодо допомоги Україні і раніше, з метою шантажу Брюсселю та інших партнерів. Тому Київ не зважає не думку ситуативних союзників Кремля", — підсумував експерт Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня 2025 року 14 дронів потопили російське судно Port Olya-4 у порту Оля на Каспії, яке перевозило компоненти для "Шахедів" з Ірану. Атака сталася за 810 км від лінії фронту.

Також Фокус писав, що 15 серпня заводське приміщення порохового виробництва поблизу Рязані зруйноване вщент. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинуло 5 осіб, ще 20 отримали поранення. Російська влада повідомила про спалах пожежі на об’єкті, після чого було терміново евакуйовано весь персонал.