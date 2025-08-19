Удар по "Дружбе": сократит ли атака ВСУ по станции "Никольское" нефтяные доходы России

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о полной остановке перекачки нефти по нефтепроводу "Дружба". Это произошло после атаки на станцию "Никольское" 18 августа 2025 года. Фокус рассказал, как это ударит по экономике России, Венгрии и Словакии, а также почему Украина игнорирует обвинения Будапешта.

Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, объявил о полной остановке перекачки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Атаку осуществили "птицы" 14-го полка СБС, что привело к пожару и прекращению работы нефтепровода.

"Нефтепровод "Дружба" отдыхает. Полный стоп перекачки нефти на неопределенный срок", — написал он в Telegram, комментируя атаку на насосную станцию "Никольское" в Тамбовской области России, произошедшую ночью 18 августа.

"Дружба" является критическим элементом экономики России, который используют для поставки нефти оккупационным войскам. Удары также остановили поставки в Венгрию и Словакию. Словацкий оператор Transpetrol подтвердил прекращение подачи, не уточняя причин за пределами страны.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке, назвав ее угрозой энергетической безопасности.

"Поэтому давайте еще раз четко заявим: это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, мы хотим оставаться в стороне, и пока мы у власти, мы будем оставаться в стороне! Наконец, напоминание для украинских руководителей: электроэнергия, поступающая из Венгрии, играет ключевую роль в энергоснабжении Украины", — заявил на своей странице в Facebook Сийярто.

На это ответил глава МИД Украины Андрей Сибига, напомнив, что войну начала Россия, которая и избегает ее прекращения, а не Украина.

"Венгрии годами говорят, что Москва — ненадежный партнер. Несмотря на это, Венгрия прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость от России. Даже после начала полномасштабной войны. Теперь вы можете присылать свои жалобы и угрозы — своим друзьям в Москве", — отметил на своей странице в X Сибига.

Удар по нефтепроводу "Дружба": приведет ли это к сокращению доходов России

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии Фокусу отметил, что удары, направленные на насосную станцию "Никольское" в Тамбовской области, привели к полной остановке перекачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба". Этот нефтепровод играет ключевую роль в поставках энергоресурсов, поэтому его парализация нанесла ощутимый удар по экономике России.

Остановка "Дружбы" имеет важное значение для сокращения доходов Кремля от нефтяного экспорта. Аналитик отмечает, что доля российских нефтепродуктов, которые поступают в Европу, составляет примерно 5%. В прошлом году крупнейшими импортерами российской нефти через этот маршрут стали Венгрия (4,7 млн тонн) и Словакия (3,9 млн тонн). Хотя это приведет к уменьшению поступлений в российский бюджет, Земляной считает, что цель ударов могла быть шире, чем просто экономическое давление. Остановка нефтепровода также усложняет логистику и заставляет Россию искать альтернативные пути для сохранения экспорта.

Кроме экономического влияния на Россию, остановка НПЗ из-за систематических украинских атак и уничтожения критической инфраструктуры нефтепереработки обострила внутренние проблемы.

"В частности в РФ уже подорожало топливо, а в некоторых регионах РФ дефицит бензина. В свою очередь по нефтепроводу "Дружба" нефть также идет в Беларусь, которая имеет действующие НПЗ. Мощность белорусских НПЗ оценивают в 24 млн тонн, когда весь белорусский рынок нуждается всего в 8 млн тонн нефтепродуктов. Россия же в свою очередь может использовать мощности белорусских НПЗ для переработки нефти на российский рынок. Поэтому таким образом мы отрезаем Кремлю решение проблемы с нефтью", — добавил Фокусу Земляной.

Удар по нефтепроводу "Дружба": какие последствия для Венгрии и Словакии

Остановка нефтепровода также имеет последствия для Венгрии и Словакии, которые в значительной степени зависят от российской нефти. Однако Украина, по словам аналитика, в первую очередь сосредоточена на собственной безопасности, что является безусловным приоритетом. Если эти страны до сих пор выбирают зависимость от Кремля, то последствия их решений — их собственная ответственность.

"К тому же Будапешту и Братиславе ничего не мешало блокировать решение о помощи Украине и раньше, с целью шантажа Брюсселя и других партнеров. Поэтому Киев не учитывает не мнение ситуативных союзников Кремля", — подытожил эксперт Украинского центра безопасности и сотрудничества.

