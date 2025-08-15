"Шахеды" под угрозой: что означает атака на "Port Olya-4" для войны

В ночь на 15 августа 2025 года 14 дронов потопили российское судно "Port Olya-4" в порту Оля на Каспии, загруженное компонентами для "Шахедов" из Ирана. Атака произошла в 810 км от фронта. Фокус узнал, прервет ли это поставки критических боеприпасов и "Шахедов", ослабив Россию.

В ночь на 15 августа 2025 года, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российский сухогруз "Port Olya-4" затонул в порту Оля на Каспийском море в результате атаки 14 беспилотников. Инцидент произошел в 810 км от активного фронта, что подчеркивает способность Украины наносить удары на значительном расстоянии.

Судно, принадлежавшее российскому предпринимателю Джамалдину Пашаеву, перевозило из Ирана компоненты для дронов-камикадзе "Шахед", а также боеприпасы, включая 122-мм снаряды типа HE-FRAG семейства "Араш" для РСЗО "Град". Этот груз был критически важным для российской армии, учитывая дефицит собственного производства боеприпасов.

Российские СМИ подтверждают значительные повреждения судна, хотя официальные структуры Кремля избегают комментариев. По их данным, 10 из 14 дронов были сбиты средствами ПВО, но остальные достигли цели. РосСМИ предполагают причастность Азербайджана, ссылаясь на направление атаки, хотя это не подтверждено. Между тем аналитики из Telegram-канала Киберборошно опубликовали сравнительные фото судна до и после инцидента, обнаружив характерные повреждения, что указывает на его идентичность. Однако подлинность изображений вызывает сомнения — являются ли они реальными или это монтаж.

Какие последствия атаки на сухогруз "Port Olya-4"

Технические характеристики "Port Olya-4", построенного китайской компанией Hengyu Shipyard в 2014 году, включают длину 123 м, ширину 16,7 м и тоннаж более 5 тысяч тонн. Судно регулярно курсирует по Каспию, обеспечивая логистику между Ираном и Россией. Его потопление может прервать поставки критических компонентов для "Шахедов", которые Россия начала активно использовать с конца 2024 года, опираясь на иранские технологии из-за собственных производственных ограничений.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отметил, что последствия атаки на судно "Port Olya-4", произошедшей в порту Оля, расположенном в 810 км от активного фронта, остаются неизвестными из-за отсутствия спутниковых снимков или видео от очевидцев, что затрудняет оценку масштабов разрушений. Однако доступная информация от Генерального штаба ВСУ позволяет сделать ряд предположений о значении этого события для военного потенциала России.

По словам эксперта, судно "Port Olya-4" является регулярным участником торговых маршрутов по Каспийскому морю, обеспечивая логистическую связь между Ираном и Россией.

"По данным открытых трекинговых систем, накануне атаки оно вернулось из Ирана, перевозя груз, который, вероятно, включал комплектующие для реактивных дронов типа "Шахед". Эти беспилотники, представленные Ираном еще в 2023 году, Россия начала использовать с конца 2024 года, постепенно наращивая их количество. Груз мог содержать реактивные двигатели — критический компонент для таких БПЛА. Разработка подобных двигателей является дорогостоящим и длительным процессом, и, вероятно, Россия еще не наладила собственное производство, полагаясь на поставки из Ирана", — подчеркнул Фокусу Земляной.

Кроме того, по данным Генштаба, на борту судна также находились боеприпасы иранского производства. Ранее российские силы использовали иранские 122-мм и 130-мм снаряды, которые являются аналогами советских осколочно-фугасных артиллерийских боеприпасов. Есть свидетельства о передаче Ираном 122-мм снарядов типа HE-FRAG из семейства "Араш", которые Россия адаптировала для реактивных систем залпового огня "Град". Это подкрепляет версию, что груз мог включать именно эти снаряды, что делает его стратегически важным для поддержки российской артиллерии.

Земляной отмечает, что уничтожение этого судна, независимо от точного содержания груза, нанесет ощутимый удар по логистическим цепям России. Поставки из Ирана являются ключевым элементом для пополнения запасов боеприпасов и комплектующих, особенно в условиях санкций и дефицита собственного производства. Атака может приостановить поставки критических компонентов для "Шахедов" и артиллерийских систем, что существенно повлияет на боевые возможности российских войск в ближайшие месяцы.

