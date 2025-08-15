В Рязанской области РФ в воздух взлетел пороховой завод "Эластик": есть погибшие и раненые (видео)

Цех порохового завода под Рязанью разрушен до основания. В настоящее время известно о 5 погибших и 20 раненых. Российские власти заявили, что на предприятии начался пожар, всех работников срочно эвакуировали.

В Рязанской области РФ 15 августа прогремел взрыв на территории бывшего завода "Эластик". Эпицентром происшествия стал пороховой цех. Об этом сообщает российское издание URA.NEWS.

Три человека получили травмы в результате взрыва, который произошел в пороховом цехе бывшего завода "Эластик" в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области. Все трое пострадавших были госпитализированы после случившегося.

Взрыв прогремел в одном из цехов, где ранее осуществлялось производство пороха.

Огонь после взрыва в пороховом цехе

Как уточняют РИА Новости, представитель экстренных служб в беседе с журналистами сообщил о трех пострадавших при взрыве и пожаре. По его словам, здание порохового цеха завода полностью разрушено. Издание также сообщило о 5 погибших и 20 пострадавших.

Отмечается, что юридическое лицо ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" было официально ликвидировано еще 29 июля 2025 года. Решение о прекращении деятельности предприятия принято арбитражным судом, завершение конкурсного производства датируется 4 июня 2024 года.

Следует заметить, что в октябре 2021 года уже происходил взрыв в пороховом цехе завода "Эластик". Тогда погибли 22 человека.

Взрывы в РФ — детали

Напомним, что в Стерлитамаке в Башкортостане в РФ утром, 9 августа, на территории предприятия "Башкирская содовая компания" прогремел взрыв. По данным Следственного комитета Республики Башкортостан, в результате происшествия пострадали 16 человек.

Недавно в Индии компания Ideal Detonators Private Limited отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на $1,4 миллиона. Речь идет о HMX (октоген). Это мощное взрывчатое соединение широко используется в ракетных двигателях, боеголовках и торпедах.