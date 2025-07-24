Несмотря на угрозы санкциями Индия отправила в РФ крупную партию взрывчатки

В МИД Индии говорят, что экспорт товаров двойного назначения не нарушает законодательство и учитывает международные обязательства по нераспространению.

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В Индии компания Ideal Detonators Private Limited отправила в Россию взрывчатые вещества военного назначения на $1,4 миллиона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные индийской таможни.

Партию взрывчатки отправили в декабре 2024 года.

Речь идет о HMX (октоген). Это мощное взрывчатое соединение широко используется в ракетных двигателях, боеголовках и торпедах. Известно, что взрывчатку получила российская компания "Промсинтез", которая подверглась дроновой атаке весной 2024 года.

Между тем США ранее предостерегали мировое сообщество от продажи России НМХ, который считают критически важным для ее военных усилий.

"Мы неоднократно предупреждали, что любая иностранная компания, которая поддерживает военно-промышленную базу России, рискует оказаться под санкциями", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

По информации таможни, одну партию HMX на сумму более $1 млн получил "Промсинтез", другую — на $405 тыс. — High Technology Initiation Systems. Обе компании базируются в Самарской области РФ.

В МИД Индии говорят, что экспорт товаров двойного назначения не нарушает законодательство и учитывает международные обязательства по нераспространению.

Белый дом, как сообщают источники, серьезно рассматривает возможность введения санкций против экспортеров HMX, в частности — на фоне публичных заявлений президента США Дональда Трампа о введении санкций к тем компаниям, которые продолжают сотрудничать с военной промышленностью РФ.

Напомним, что Китай получил от РФ крупный заказ на аккумуляторы для дронов. Контракт оформляется через двухуровневую систему посредников, чтобы сохранить конфиденциальность в отношении конечного потребителя.