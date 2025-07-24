На сотни миллионов юаней: Китай получил от РФ крупный заказ на аккумуляторы для дронов

Контракт оформляется через двухуровневую систему посредников, чтобы сохранить конфиденциальность в отношении конечного потребителя. Кроме этого такая схема позволяет китайским компаниям избегать прямого нарушения международных санкций.

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В Китае производители аккумуляторов для дронов до недавнего времени находились на грани банкротства из-за жесткой внутренней конкуренции. Впрочем, не так давно они нашли "спасательный круг" в войне между Россией и Украиной. Об этом пишет Nikkei Asia.

Сейчас китайские производители аккумуляторов для дронов заявляют, что их бизнес процветает, поскольку они продают свою продукцию для использования в войне в Украине.

Речь идет об аккумуляторах, которые активно применяются в боевых дронах, в частности, в FPV-дронах.

"В прошлом месяце мы получили крупный заказ из России на сотни миллионов юаней. Перед подписанием контракта наш завод посетили российские официальные лица, чтобы проверить качество продукции", — рассказал представитель одного из предприятий в городе Дунгуань.

Он отметил, что контракт оформляется через двухуровневую систему посредников, чтобы сохранить конфиденциальность в отношении конечного потребителя.

Кроме этого такая схема позволяет китайским компаниям избегать прямого нарушения международных санкций.

Китайские производители дронов заявляют, что сейчас их отрасль буквально "возродилась" и сейчас международные заказы составляют 70-80%.

"Мы не разбираемся в политике. Кто заплатит — тому и продаем", — сказал собеседник издания.

В прошлом году Россия импортировала вдвое больше аккумуляторов, чем Украина.

Напомним, что постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы занять Соединенные Штаты и союзников войной РФ против Украины.