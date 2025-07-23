Субсидирует убийства в Украине: Китай ведет прокси-войну руками РФ, чтобы отвлечь США, — посол при НАТО

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал привлечь Пекин к ответственности из-за убийств в Украине.

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Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы заайнять США и союзников войной РФ против Украины. Об этом он сказал в эфире Fox Business.

"Китай считает, что ведет прокси-войну руками России. И мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят, чтобы США с союзниками были заняты этой войной, чтобы мы не могли сфокусироваться на других наших стратегических вызовах. Но этого не произойдет", — заявил он.

Он добавил, что в этом вопросе Китай ошибся, но КНР надо "упрекнуть за субсидирование" войны России в Украине.

"Китай, я думаю, просчитался. Я думаю, что их нужно призвать к тому, что они субсидируют убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", — сказал американский посол.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие экономические санкции против России, если она не прекратит войну против Украины в течение 50 дней.

Также сообщалось, что СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых Трамп заявил, что угрожал Путину разбомбить Москву. Путин в ответ якобы сказал, что не верит в такие расклады. По мнению Трампа, правда все же заключается в том, что глава Кремля поверил в его планы на 10%.