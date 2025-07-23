Субсидує вбивства в Україні: Китай веде проксі-війну руками РФ, щоб відволікти США, — посол при НАТО

Посол США в НАТО Метью Вітакер закликав притягнути Пекін до відповідальності через вбивства в Україні.

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Постійний представник Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай він веде проксі-війну руками Росії, щоб заайняти США та союзників війною РФ проти України. Про це він сказав в ефірі Fox Business.

"Китай вважає, що веде проксі-війну руками Росії. І ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США з союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли сфокусуватися на інших наших стратегічних викликах. Але цього не станеться", – заявив він.

Він додав, що в цьому питанні Китай схибив, але КНР треба "дорікнути за субсидування" війни Росії в Україні.

"Китай, я думаю, прорахувався. Я думаю, що їх потрібно закликати до того, що вони субсидують вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", – сказав американський посол.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії, якщо вона не припинить війну проти України протягом 50 днів.

Також повідомлялося, що ЗМІ оприлюднили аудіозаписи, на яких Трамп заявив, що погрожував Путіну розбомбити Москву. Путін у відповідь нібито сказав, що не вірить у такі розклади. На думку Трампа, правда все ж таки полягає в тому, що глава Кремля повірив у його плани на 10%.