"Не буде вибору": Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву, — ЗМІ (аудіо)

Президент США Дональд Трамп погрожував російському колезі Володимиру Путіну розбомбити Москву за вторгнення в Україну. Глава Кремля нібито повірив у такий розклад на 10%.

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Трамп говорив, що в разі початку великої війни в Україні у нього не буде іншого вибору. Аудіозаписи з бесідами Трампа на закритій зустрічі зі спонсорами 2024 року в Нью-Йорку і Флориді представив телеканал CNN.

"Якщо ти увійдеш в Україну — я розбомблю чортову Москву. Кажу тобі: у мене не буде вибору", — говорив він.

Путін у відповідь нібито сказав, що не вірить у такі розклади. На думку Трампа, правда все ж таки полягає в тому, що глава Кремля повірив у його плани на 10%.

Пізніше Трамп передав аналогічне попередження голові КНР Сі Цзіньпіну через можливе вторгнення китайської армії на Тайвань. У відповідь на це США розбомблять Пекін.

"Він вважав мене божевільним, але потім додав, що у двох країн ніколи не було проблем", — згадав американський президент.

Трамп стверджує, що його китайський колега також повірив у загрози бомбардувань на 10%.

"Повірте, 10% — це все, що потрібно. Чесно кажучи, і 5% вистачить", — заявив президент Штатів.

Окрім цього, у спілкуванні зі спонсорами Трамп кілька разів повторював, що міг би запобігти війнам в Україні та в Секторі Гази, якби його обрали президентом замість Джо Байдена.

Передвиборчий штаб Трампа відмовився коментувати суть аудіозаписів CNN, яка транслюється вперше.

Нагадаємо, Трамп раніше висловив невдоволення поведінкою Путіна. Російський лідер підкидає США "купу ла**на", заявив він.

У Трампа розмірковують над відправленням Києву додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot. Початок активної фази боїв на Близькому Сході спровокували перебої у військових постачаннях.