Він погана людина: Трамп різко висловився про Путіна і пообіцяв "сюрприз" (відео)

Президент США Дональд Трамп взяв участь у засіданні Кабінету міністрів, а потім поспілкувався з журналістами, де вкотре заявив, що незадоволений російським президентом Володимиром Путіним.

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За його словами, голова Кремля вбиває "багато своїх солдатів і українських солдатів". "Багато людей гине і це (війна в Україні) має закінчитися. Ми чуємо багато маячні від Путіна — якщо хочете знати правду. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це не має жодного сенсу", — заявив Трамп на відео, опублікованому Білим домом.

Однак на цьому різкі випади в бік російського колеги не закінчилися.

"У нас купа ла*мн, яке нам підкидає Путін. Звучить красиво, але виявляється повною нісенітницею", — додав він.

На запитання репортера "Ви щойно сказали, що незадоволені Путіним. Плануєте що-небудь зробити?" Трамп відповів:

"Я б вам не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?"

Трамп підтвердив, що США відновили постачання зброї в Україну:

"Путін поводиться з людьми негідно. Тому ми надсилаємо в Україну певне оборонне озброєння. Я це схвалив".

Він знову назвав Путіна "поганою людиною, яка вбиває багато людей".

Голова Білого дому наголосив, що наразі серйозно розглядає санкції проти Росії, представлені в проєкті сенатора Грема, а також планує запровадити імпортні мита для країн БРІКС, які "намагаються знищити долар", у розмірі 10%. Те ж чекає на будь-яку державу, яка вирішить приєднатися до цього союзу.

Політик укотре наголосив, що війна в Україні "тривала б 3-4 дні, але в українців було дуже хороше озброєння". Водночас він визнав, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося завданням складнішим, ніж він очікував.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Кремлі вже відреагували на рішення Трампа відправити в Україну зброю. Раніше він пообіцяв дати українцям 10 ракет для Patriot.