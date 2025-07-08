Трамп пообіцяв негайно відправити Україні 10 ракет для Patriot, – Axios

Україна отримає додаткове озброєння за вказівкою президента США Дональда Трампа. Поворот у позиції Трампа став помітним у п’ятницю, коли він провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Обидві сторони назвали її найкращою з моменту приходу Трампа до влади.

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Трамп пообіцяв Зеленському допомогу з протиповітряною обороною, але наголосив, що постачання були призупинені для перевірки американських запасів. Він зобов’язався оперативно надіслати 10 ракет Patriot — менше, ніж передбачалося раніше, — а також допомогти з пошуком альтернативних шляхів постачання, повідомляють джерела Axios.

Днем раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу з проханням розблокувати постачання. Один із німецьких посадовців зазначив, що Мерц заявив про готовність Німеччини придбати Patriot у США і передати їх Україні.

За словами трьох джерел, Трамп запропонував Німеччині продати один зі своїх комплексів Україні, а США та союзники візьмуть участь у фінансуванні угоди.

Хоча остаточної домовленості досягти не вдалося, переговори тривають. Німецька сторона наполягає, що вже передала Україні велику частку своїх систем — навіть у відсотковому співвідношенні більше, ніж США.

Нагадаємо, міністерство оборони США повідомляло, що Києву відправлять додаткову зброю для оборони, щоб українці могли захистити себе від нападу росіян. Американці обіцяють продовжувати роботу над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств, заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Фокус також писав, що Німеччина готується відправити ЗСУ військову техніку на мільярди євро. До пакета допомоги увійдуть системи ППО, бронетехніка та засоби РЕБ.