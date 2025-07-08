Трамп пообещал немедленно отправить Украине 10 ракет для Patriot, — Axios

Украина получит дополнительное вооружение по указанию президента США Дональда Трампа. Поворот в позиции Трампа стал заметным в пятницу, когда он провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Обе стороны назвали его лучшим с момента прихода Трампа к власти.

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Трамп пообещал Зеленскому помощь с противовоздушной обороной, но подчеркнул, что поставки были приостановлены для проверки американских запасов. Он обязался оперативно прислать 10 ракет Patriot — меньше, чем предполагалось ранее, — а также помочь с поиском альтернативных путей поставки, сообщают источники Axios.

Днем ранее канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу с просьбой разблокировать поставки. Один из немецких чиновников отметил, что Мерц заявил о готовности Германии приобрести Patriot у США и передать их Украине.

По словам трех источников, Трамп предложил Германии продать один из своих комплексов Украине, а США и союзники примут участие в финансировании сделки.

Хотя окончательной договоренности достичь не удалось, переговоры продолжаются. Немецкая сторона настаивает, что уже передала Украине большую долю своих систем — даже в процентном соотношении больше, чем США.

Напомним, министерство обороны США сообщало, что Киеву отправят дополнительное оружие для обороны, чтобы украинцы могли защитить себя от нападения россиян. Американцы обещают продолжать работу над обеспечением прочного мира и прекращением убийств, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Фокус также писал, что Германия готовится отправить ВСУ военную технику на миллиарды евро. В пакет помощи войдут системы ПВО, бронетехника и средства РЭБ.