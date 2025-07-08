Трамп меняет политику: Пентагон возобновляет передачу оружия Украине

Дональд Трамп часто обвинял предшественников в передаче Украине колоссальных объемов оружия и в нежелании закончить войну переговорами с РФ. Теперь он изменил риторику: украинцы должны защищаться от оккупантов.

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Украина получит дополнительное американское вооружение по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Министерство обороны Штатов.

Киеву отправят дополнительное оружие для обороны, чтобы украинцы могли защитить себя от нападения россиян. Американцы обещают продолжать работу над обеспечением прочного мира и прекращением убийств, заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Американская система оценки военных поставок по миру будет действовать и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны и политики "Америка превыше всего", добавило министерство.

Трамп также говорил о развороте в политике по отношению к Украине. По его мнению, Штаты должны отправить ей оружие для защиты.

"Мы отправим оружие, мы должны это сделать. Они должны защищаться", — сказал президент США.

Перед этим заявлением Пентагон приостановил поставки части оружия в Украину, этот шаг вызвал у Киева беспокойство. В Белом доме говорили о задержке в оборонных поставках для всех стран, а не только Украине.

Администрация Трампа ранее часто обвиняла предшественников-демократов в отправке Украине колоссальных объемов оружия и в нежелании остановить войну с Россией.

Напомним, издание Politico писало о возобновлении поставок военной помощи США в Украину после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и украинского министра обороны Рустема Умерова.

Германия готовится отправить ВСУ военную технику на миллиарды евро. В пакет помощи войдут системы ПВО, бронетехника и средства РЭБ.