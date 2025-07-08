США могут возобновить поставки оружия Украине: СМИ узнали, когда именно это произойдет

Поставки военной помощи США Украине могут возобновиться после встречи спецпредставителя президента США Кита Келлога и министра обороны Рустема Умерова в ближайшие дни.

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Эти встречи должны состояться на высоком уровне в столице Италии — Риме и в Украине, пишет Politico.

"Посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, а затем на этой и следующей неделе состоятся встречи в Киеве, причем вопрос помощи, несомненно, будет на первом месте в повестке дня", — говорится в материале.

По словам источников издания, США намерены возобновить поставки инженерной техники и бронетехники в Украину, однако точные сроки там пока не озвучили.

Журналисты также подчеркнули, что встреча Келлога и Умерова в Киеве изначально не имела целью обсуждение военной помощи США и была организована до того, как на прошлой неделе появились новости о приостановке поставок вооружений.

Напомним, 8 июля Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия.

2 июля издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон приостановил поставки обещанных Украине ракет и боеприпасов из-за обеспокоенности тем, что запасы американского оружия упали до слишком низкого уровня.