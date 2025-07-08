"Мы должны это сделать": Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия (видео)

Соединенные Штаты Америки готовятся передать Украине больше оружия, несмотря на недавние сообщения о приостановлении поставок соответствующего вооружения.

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"Мы пришлем больше оружия. Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Их сейчас очень сильно обстреливают", — сказал президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме.

Американский лидер также отметил, что очень разочарован тем, что президент РФ Владимир Путин все никак не останавливается.

Напомним, 2 июля издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон приостановил поставки обещанных Украине ракет и боеприпасов из-за обеспокоенности тем, что запасы американского оружия упали до слишком низкого уровня.

7 июля в Белом доме объяснили, почему приостановили поставки оружия Украине.