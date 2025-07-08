"Это не решение президента": у Трампа объяснили, почему приостановили поставки оружия Украине (видео)

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки вооружения не только Вооруженным силам Украины, но и другим государствам.

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И это никак не связано и не зависело от того, что РФ усилила атаки на украинские города, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопросы журналистов.

Брифинг Кэролайн Левитт в Белом доме

"Это не решение президента и не решение Пентагона без его одобрения — ничего из этого не соответствует действительности. Я с радостью объясню. Это стандартный обзор Пентагона всех видов оружия, помощи и поддержки, которую США предоставляют всем странам и регионам мира, не только Украине", — сказала Левитт.

Она уточнила, что после вступления в должность министр обороны США Пит Гегсет поручил Пентагону провести обзор вооружений, чтобы убедиться, что иностранные поставки соответствуют интересам страны.

"Это пауза для проверки, чтобы удостовериться, что все, что Пентагон поставляет, служит наилучшим интересам наших военных", — подчеркнула Левитт.

Напомним, 2 июля издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон приостановил поставки обещанных Украине ракет и боеприпасов из-за обеспокоенности тем, что запасы американского оружия упали до слишком низкого уровня.

В этот же день источники NBC News сообщили о каком именно вооружении идет речь: перехватчиках Patriot, Hellfire и прочем.