США приостановили поставки Patriot Украине и другого оружия: о чем именно идет речь

США приняли решение приостановить поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, а также других высокоточных боеприпасов на неопределенный срок.

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Таким образом администрация Дональда Трампа хочет "поставить интересы США на первое место", пояснила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, пишет NBC News.

Источники издания уточнили, что речь идет в частности о прекращении поставок Украине:

перехватчиков Patriot;

155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;

100 ракет Hellfire;

250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger;

ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

Журналисты подчеркнули, что передачу военной помощи Украине остановили на неопределенный срок.

Авторы материала отметили, что военная поддержка США может вообще не возобновиться, если выяснится, что боеприпасов не хватает или они нужны другим странам.

В Пентагоне это решение пока не комментировали.

Напомним, 2 июля издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон приостановил поставки обещанных Украине ракет и боеприпасов из-за обеспокоенности тем, что запасы американского оружия упали до слишком низкого уровня.

Фокус также писал о том, что в марте США возобновили поставки оружия Украине, однако при условии, что ВСУ будут использовать его исключительно для обороны.