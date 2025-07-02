США призупинили постачання Patriot Україні та іншої зброї: про що саме йдеться

США ухвалили рішення призупинити постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, а також інших високоточних боєприпасів на невизначений термін.

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Таким чином адміністрація Дональда Трампа хоче "поставити інтереси США на перше місце", пояснила речниця Білого дому Анна Келлі, пише NBC News.

Джерела видання уточнили, що йдеться зокрема про припинення постачання Україні:

перехоплювачів Patriot;

155-мм осколково-фугасних гаубичних боєприпасів;

100 ракет Hellfire;

250 високоточних ракетних систем GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger;

ракет класу "повітря-повітря" AIM і гранатометів.

Журналісти підкреслили, що передачу військової допомоги Україні зупинили на невизначений термін.

Автори матеріалу наголосили, що військова підтримка США може взагалі не відновитися, якщо з'ясується, що боєприпасів не вистачає або вони потрібні іншим країнам.

У Пентагоні це рішення поки що не коментували.

Нагадаємо, 2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.

Фокус також писав про те, що у березні США відновили постачання зброї Україні, проте за умови, що ЗСУ використовуватимуть її виключно для оборони.