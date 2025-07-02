"Залишиться вразливою": Пентагон призупинив поставку обіцяних Україні ракет та боєприпасів, — Politico

Пентагон призупинив постачання деяких обіцяних Україні зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів та озброєнь.

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Таке рішення ухвалив керівник політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду запасів озброєнь Пентагону, пише Politico.

За словами трьох джерел видання, це рішення було прийнято через те, що оборонне відомство США занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня. Перегляд запасів нібито показав, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів скоротилася.

"За словами цих людей, початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за часів адміністрації Байдена, було прийнято на початку червня, але набуло чинності лише зараз, коли Україна відбиває одні з найбільших російських шквалів ракет і безпілотників, спрямованих на цивільні об'єкти в Києві та інших містах", — йдеться у матеріалі.

Пентагон і Білий дім не відповіли на запит журналістів про коментарі.

"Рішення Пентагону зупинити частину поставок викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна залишиться вразливою до подальших російських авіаударів", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, у березні США відновили постачання зброї Україні, проте за умови, що ЗСУ використовуватимуть її виключно для оборони.

Фокус також писав про те, що Джо Байден сповільнив постачання зброї Україні поки його президентські повноваження не спливли.