Байден сповільнив постачання зброї Україні поки повноваження не спливли, — розслідування Reuters

За словами журналістів, до всього іншого, США використовували неефективну систему відстеження зброї, в якій по-різному визначали, коли зброю можна було вважати "поставленою".

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В останній рік президентства Джо Байдена ключові постачання озброєнь Україні зупинялися на кілька місяців не тільки через обговорення в Конгресі, а й через внутрішні суперечки, через побоювання можливої ескалації з РФ і того, чи достатньо запасів зброї у самої американської армії. Про це пише Reuters.

Це стало відомо за підсумками журналістського розслідування. До всього іншого, мала місце хаотична система відстеження постачання зброї, в якій по-різному визначалося, коли зброю можна було вважати "поставленою".

Найбільш тривалі затримки зі зброєю спостерігалися протягом місяців, коли Конгрес ухвалював законопроєкт щодо додаткової військової допомоги Україні на суму 60 млрд доларів.

З урахуванням зброї за квітень 2024 року, адміністрація Байдена аж до вересня того ж року виділяла по 558 млн доларів щомісяця. Середня вартість постачання значно зросла до небувалого з середини 2023 року обсягу після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах, згідно з аналізом, проведеним Reuters.

До листопада було доставлено лише близько половини від загальної суми в доларах, яку США обіцяли у 2024 році з американських запасів, і тільки близько 30% обіцяних бронемашин прибули на початок грудня, згідно зі свідченнями двох представників Конгресу, посадової особи США і законодавця, знайомих з цими даними.

За останні 12 місяців терміну Байдена Україна втратила майже всі землі, які повернула під час значною мірою безрезультатного контрнаступу 2023 року. У міру наближення кінця 2024 року російські війська щодня захоплювали в середньому близько 20 квадратних кілометрів, залишаючи за собою майже еквівалент площі Мангеттена кожні три дні, згідно з даними, зібраними "Інститутом вивчення війни".

Деякі аналітики заявили, що немає чіткого зв'язку між затримками в допомозі США і територіальними втратами України, пославшись на нездатність Києва розв'язувати інші проблеми — з особовим складом, моральним духом і тим, як Україна використовує наявну зброю.

Українські чиновники в приватних бесідах говорили представникам Вашингтона, що не чекають великих наступів у 2024 році, зазначив високопоставлений американський чиновник.

У США і союзників не було стратегії постачання зброї

"Війни ніколи повністю не виграються або програються пакетами допомоги", — сказав Сет Джонс, президент Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

За його словами, для цього потрібна стратегія, планування сил, їхнє застосування, керівництво, моральний дух тощо, "а не тільки допомога, що надходить". Але у 2024 році Джонс також не бачив і чіткої стратегічної мети з боку союзників США та Європи.

"Якщо мета полягає в тому, щоб почати відбивати російські війська або зайти в глухий кут, то того, що було надано Україні, було недостатньо", — зазначив він.

Деякі джерела журналістів кажуть, що повільні темпи допомоги у 2024 році завадили рішучим українським проривам.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заперечував, що США занадто повільно або дозовано постачали зброю. Без підтримки Вашингтона, сказав він, Росія могла б захопити ще більше української території. Водночас спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог розкритикував загальний підхід Байдена.

"Було багато розмов про надання зброї, але її було недостатньо. Вона була надана невчасно. Адміністрація Байдена боялася ескалації. Я вважаю, що великі держави не бояться ескалації", — сказав він.

Український батальйон на вогкій передовій лінії не отримує нові бойові машини піхоти для перевезення особового складу вже протягом кількох місяців. Командир підрозділу на псевдо "Тайсон" пояснив, що будь-які зволікання в ланцюзі постачання впливають на те, виживуть бійці чи загинуть.

Навіть американська бойова техніка, що пройшла деякі бойові дії, цінується в Україні, бо безпечніша за обладнання радянської розробки.

"Коли не вистачає машин, ми не можемо перевозити поранених", — пояснив "Тайсон".

Нагадаємо, що Німеччина модернізує ракету IRIS-T Block II, що це означає для України.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах уперше показали, як б'ють по позиціях РФ 460-кілограмовою авіабомбою Mk. 83.