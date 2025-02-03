Байден замедлил поставки оружия Украине пока полномочия не истекли, — расследование Reuters

По словам журналистов, ко всему прочему, США использовали неэффективную систему отслеживания поставок оружия, в которой по-разному определялось, когда оружие можно было считать "поставленным".

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В последний год президентства Джо Байдена ключевые поставки вооружений Украине останавливались на несколько месяцев не только из-за обсуждений в Конгрессе, но из-за внутренних споров, из-за опасений возможной эскалации с РФ и того, достаточно ли запасов оружия у самой американской армии. Об этом пишет Reuters.

Это стало известно по итогам журналистского расследования. Ко всему прочему, имела место хаотичная система отслеживания поставок оружия, в которой по-разному определялось, когда оружие можно было считать "поставленным".

Наиболее продолжительные задержки с оружием наблюдались на протяжении месяцев, когда Конгресс принимал законопроект по дополнительной военной помощи Украине на сумму 60 млрд долларов.

С учетом поставок за апрель 2024 года, администрация Байдена вплоть до сентября того же года выделяла по 558 млн долларов ежемесячно. Средняя стоимость поставок значительно возросла до небывалого с середины 2023 года объема после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах, согласно анализу проведенному Reuters.

К ноябрю было доставлено всего около половины от общей суммы в долларах, которую США обещали в 2024 году из американских запасов, и только около 30% обещанных бронемашин прибыли к началу декабря, согласно двум представителям Конгресса, должностному лицу США и законодателю, знакомыми с этими данными.

За последние 12 месяцев срока Байдена Украина потеряла почти все земли, которые вернула в ходе в значительной степени безрезультатного контрнаступления 2023 года. По мере приближения конца 2024 года российские войска ежедневно захватывали в среднем около 20 квадратных километров, оставляя за собой почти эквивалент площади Манхэттена каждые три дня, согласно данным, собранным "Институтом изучения войны".

Некоторые аналитики заявили, что нет четкой связи между задержками в помощи США и территориальными потерями Украины, сославшись на неспособность Киева решить другие проблемы — с личным составом, моральным духом и тем, как Украина использует имеющееся оружие.

Украинские чиновники в частных беседах говорили представителям Вашингтона, что не ждут крупных наступлений в 2024 году, отметил высокопоставленный американский чиновник.

У США и союзников не было стратегии поставок оружия

"Войны никогда полностью не выигрываются или проигрываются пакетами помощи", — сказал Сет Джонс, президент Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, для этого нужна стратегия, планировка сил их применение, руководство, моральный дух и прочее, "а не только поступающая помощь".

Но в 2024 году Джонс также не видел и четкой стратегической цели со стороны союзников США и Европы.

"Если цель состоит в том, чтобы начать отбивать российские войска или зайти в тупик, то того, что было предоставлено Украине, было недостаточно", — отметил он.

Некоторые источники журналистов говорят, что медленные темпы помощи в 2024 году помешали решительным украинским прорывам.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отрицал, что США слишком медленно или дозировано поставляли оружие. Без поддержки Вашингтона, сказал он, Россия могла бы захватить еще больше украинской территории.

Вместе с тем спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал общий подход Байдена.

"Было много разговоров о предоставлении оружия, но его было недостаточно. Оно было предоставлено не вовремя. Администрация Байдена боялась эскалации. Я считаю, что великие державы не боятся эскалации", — сказал он.

Украинский батальон на промозглой передовой линии не получает новые боевые машины пехоты для перевозки личного состава уже на протяжении нескольких месяцев. Командир подразделения с позывным "Тайсон" объяснил, что любые промедления в цепи поставок влияют на то, выживут бойцы или погибнут.

Даже прошедшая некоторые боевые действия американская боевая техника ценится в Украине, потому что безопаснее оборудования советской разработки.

"Когда не хватает машин, мы не можем перевозить раненых", — объяснил "Тайсон".

Напомним, что Германия модернизирует ракету IRIS-T Block II, что это значит для Украины.

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