ВС впервые показали, как бьют по позициям РФ 460-килограммовой авиабомбой Mk. 83 (видео)

Во время падения боеприпас разворачивает крылья, что позволяет ему планировать на расстояние до 72 км и фактически втрое увеличивает радиус действия.

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Воздушные силы ВСУ используют для ударов по позициям российских оккупантов авиабомбы Mk. 83 весом 460 килограммов. Видео такой боевой работы впервые было показано широкой общественности. Его разместил 3 февраля в своем телеграмм-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

"Первое зафиксированное на видео применение: украинский истребитель Су-27 из 39-й бригады тактической авиации наносит удар по российским позициям американской 1000-фунтовой (~460 кг) авиабомбой Mk. 83, оборудованной комплексом JDAM-ER", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео видно сбросы авиабомб на россиян, которые обустроили свои позиции в лесополосе.

Когда было сделано видео и на каком участке фронта не сообщается.

Авиабомба Mk с комплексом JDAM-ER: что известно

Австралия сняла с вооружения 500-фунтовые боеприпасы Mk.82 JDAM-ER австралийского производства и некоторые из этих бомб впоследствии передала Украине.

Первое известное использование JDAM-ER в Украине произошло на МиГ-29 ВВС Украины в марте 2023 года. Впрочем, тогда речь шла о таком же оружии от США.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боеприпасы дальнего радиуса действия с GPS-наведением. Их производит компания Boeing. Они способны поражать цели на расстоянии 72 километра.

JDAM-ER можно прикрепить к неуправляемым бомбам. При падении бомба разворачивает крылья, что позволяет ей планировать на расстояние до 72 км и фактически втрое увеличивает радиус действия.

Напомним, что 24 января сообщалось, что украинский летчик-ас выполнил фигуру высшего пилотажа, показав вооружение Су-27. Он совершил маневр "перекат" над ведущим самолетом, во время которого под крыльями засветились американские корректируемые авиабомбы GBU-39.

14 декабря 2024 года впервые появились кадры сброса с истребителя Су-27 ВСУ высокоточных бомб во время выполнения боевого задания. Самолет практически одновременно выпустил сразу четыре боеприпаса.