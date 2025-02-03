ПС вперше показали, як б'ють по позиціях РФ 460-кілограмовою авіабомбою Mk. 83 (відео)

Під час падіння боєприпас розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії.

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Повітряні сили ЗСУ використовують для ударів по позиціях російських окупантів авіабомби Mk. 83 вагою 460 кілограмів. Відео такої бойової роботи вперше було показано на широкий загал. Його розмістив 3 лютого у своєму телеграм-каналі український журналіст Юрій Бутусов.

"Перше зафіксоване на відео застосування: український винищувач Су-27 із 39-ї бригади тактичної авіації завдає удару по російських позиціях американською 1000-фунтовою (~460 кг) авіабомбою Mk. 83, обладнаною комплексом JDAM-ER", — йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео видно скиди авіабомб на росіян, які облаштували свої позиції в лісосмузі.

Коли було зроблено відео і на якій ділянці фронту не повідомляється.

Авіабомба Mk з комплексом JDAM-ER: що відомо

Австралія зняла з озброєння 500-фунтові боєприпаси Mk.82 JDAM-ER австралійського виробництва і деякі з цих бомб згодом передала Україні.

Перше відоме використання JDAM-ER в Україні відбулося на МіГ-29 ВПС України в березні 2023 року. Втім, тоді йшлося про таку ж зброю від США.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням. Їх виготовляє компанія Boeing. Вони здатні вражати цілі на відстані 72 кілометри.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Під час падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії.

Нагадаємо, що 24 січня повідомлялося, що український льотчик-ас виконав фігуру вищого пілотажу, показавши озброєння Су-27. Він здійснив маневр "перекат" над провідним літаком, під час якого під крилами засвітилися американські кориговані авіабомби GBU-39.

14 грудня 2024 року вперше з'явилися кадри скидання з винищувача Су-27 ЗСУ високоточних бомб під час виконання бойового завдання. Літак практично одночасно випустив одразу чотири боєприпаси.