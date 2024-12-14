"Корисна зброя": українські Су-27 з бомбами GBU створюють проблеми російській ППО (відео)

Уперше з'явилися кадри скидання з винищувача високоточних бомб під час виконання бойового завдання. Літак практично одночасно випустив одразу чотири боєприпаси.

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Нещодавно опубліковане відео з кабіни українського винищувача Су-27 демонструє, як літак випускає залп високоточних керованих бомб GBU-39/B, наданих США, по російській цілі. Як розповіли оглядачі The War Zone, раніше ці бомби були інтегровані в МіГ-29, тому нові кадри стали яскравою ілюстрацією того, як інша радянська техніка адаптується до сучасних викликів.

Авіаційні бомби стали частиною програми модернізації українських ВПС, що дає змогу інтегрувати західне озброєння, включно з ракетами AGM-88 HARM і JDAM-ER, на платформи радянського виробництва.

Винищувач Су-27, пофарбований у характерний піксельний камуфляж, випускає залп із чотирьох бомб на підйомі, перебуваючи під кутом близько 60 градусів. Такий маневр виконується з метою збільшення дальності польоту бомб і мінімізації часу, який літак проводить у зоні дії ППО противника.

Для запуску використовується спеціальна стійка BRU-61/A, що дає змогу закріпити відразу чотири таких боєприпаси на одному пілоні. При цьому цікаво, що інтеграція західних технологій у радянські літаки вимагає використання додаткових систем управління, включно з планшетними пристроями, які встановлюються в кабіні пілота. Через них відбувається розрахунок траєкторії польоту та управління боєприпасами.

Керовані боєприпаси малого діаметра (SDB), такі як GBU-39, стали особливо важливим інструментом, або, як пишуть оглядачі, "корисною зброєю" для українських ВПС в останні місяці. Згідно з даними внутрішньої української оцінки, опублікованої на початку року, близько 90% бомб GBU-39/B досягають своїх цілей, що підтверджує їхню високу ефективність. Річ у тім, що ці боєприпаси є вкрай незручними для перехоплення, що створює додаткові проблеми російській ППО.

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США замовили для України авіабомби GBU-39 дальністю до 110 км за скидання з літака

Нагадаємо, 4 листопада в мережі з'явилося відео бойової роботи українського винищувача МіГ-29. Машина завдала удару по позиціях ЗС РФ, скинувши відразу вісім високоточних авіабомб GBU-39 SDB.