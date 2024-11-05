Український МіГ-29 завдав удару по позиціях ЗС РФ, скинувши 8 бомб GBU-39 (відео)

Військові стверджують, що використання восьми авіабомб одночасно дає змогу уражати кілька об'єктів, які перебувають на значній відстані один від одного. Таким чином підвищується загальна ефективність авіаудару.

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Винищувач МіГ-29 Повітряних Сил України здійснив удар по позиціях російських окупаційних військ, скинувши відразу вісім високоточних авіабомб GBU-39 SDB. Кадри цієї бойової операції було опубліковано 4 листопада в Telegram-каналі "Соняшник", відомому зв'язком з українською військовою авіацією.

Згідно з даними каналу, удар припав на скупчення штурмових груп і місця зберігання боєприпасів у Запорізькій області. В операції брав участь МіГ-29, що перебуває на озброєнні 114-ї бригади тактичної авіації ЗС України. Відео демонструє момент одночасного скидання всіх восьми боєприпасів і наступні кадри ураження цілей на землі.

У публікації також ідеться, що використання восьми авіабомб одночасно дає змогу уражати кілька об'єктів, які перебувають на значній відстані один від одного, що істотно збільшує тактичні можливості української авіації.

Технічні особливості GBU-39 SDB та їх застосування на передовій

Повітряні Сили України продовжують використовувати високоточні американські авіабомби GBU-39 SDB, демонструючи їхню ефективність у боях. Цей тип боєприпасів належить до класу "Small Diameter Bomb" (бомби малого діаметра), що робить його унікальним для ураження наземних цілей з великої відстані та дозволяє мінімізувати загрозу для літака-носія.

GBU-39 SDB важить 113 кг і має конструкцію, яка дає змогу розміщення як на зовнішніх підвісках, так і у внутрішньому відсіку літака, що знижує загальну помітність машини та покращує її аеродинамічні характеристики. Основні елементи обладнання включають:

GPS-приймач від Rockwell Collin";

інерційний блок від Honeywell;

електронний програмований запобіжник з можливістю різних режимів підриву;

модуль anti-jam для боротьби з глушінням сигналу від Harris;

хвостове оперення з приводами від HR Textron;

крила MBDA Diamondback, що розкладаються;

бойова частина TAM Garland;

інтерфейс Mil-Std-1760;

пускова установка з ежектором від Boeing.

Ця авіабомба здатна уражати захищені об'єкти з високою точністю і може проникати крізь 5-футові бетонні укриття. Діапазон її застосування перевищує 100 км, що дає змогу літакам скидати бомби, перебуваючи поза зоною дії ППО противника.

Оптимізоване управління і вирівнювання траєкторії перед ударом збільшують проникнення та уражаючу здатність, що робить GBU-39 SDB особливо ефективною в умовах міської війни, при підтримці наземних військ і завдаванні ударів по аеродромах, броньованій техніці й вогневих точках.

Водночас вона менш ефективна під час ударів по глибоких бункерах і великих інфраструктурних об'єктах.

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