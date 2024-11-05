Украинский МиГ-29 нанес удар по позициям ВС РФ, скинув 8 бомб GBU-39 (видео)

Военные утверждают, что использование восьми авиабомб одновременно позволяет поражать несколько объектов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Таким образом повышается общая эффективность авиаудара.

Related video

Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Украины совершил удар по позициям российских оккупационных войск, сбросив сразу восемь высокоточных авиабомб GBU-39 SDB. Кадры этой боевой операции были опубликованы 4 ноября в Telegram-канале "Соняшник", известном связью с украинской военной авиацией.

Согласно данным канала, удар пришелся по скоплениям штурмовых групп и местам хранения боеприпасов в Запорожской области. В операции участвовал МиГ-29, состоящий на вооружении 114-й бригады тактической авиации ВС Украины. Видео демонстрирует момент одновременного сброса всех восьми боеприпасов и последующие кадры поражения целей на земле.

В публикации также сказано, что использование восьми авиабомб одновременно позволяет поражать несколько объектов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, что существенно увеличивает тактические возможности украинской авиации.

Технические особенности GBU-39 SDB и их применение на передовой

Воздушные Силы Украины продолжают использовать высокоточные американские авиабомбы GBU-39 SDB, демонстрируя их эффективность в боях. Этот тип боеприпасов принадлежит к классу "Small Diameter Bomb" (бомбы малого диаметра), что делает его уникальным для поражения наземных целей с большого расстояния и позволяет минимизировать угрозу для самолета-носителя.

GBU-39 SDB весит 113 кг и обладает конструкцией, которая позволяет размещение как на внешних подвесках, так и во внутреннем отсеке самолета, что снижает общую заметность машины и улучшает его аэродинамические характеристики. Основные элементы оборудования включают:

GPS-приемник от Rockwell Collin";

инерционный блок от Honeywell;

электронный программируемый предохранитель с возможностью различных режимов подрыва;

модуль anti-jam для борьбы с глушением сигнала от Harris;

хвостовое оперение с приводами от HR Textron;

раскладывающиеся крылья MBDA Diamondback;

боевая часть TAM Garland;

интерфейс Mil-Std-1760;

пусковая установка с эжектором от Boeing.

Эта авиабомба способна поражать защищенные объекты с высокой точностью и может проникать сквозь 5-футовые бетонные укрытия. Диапазон ее применения превышает 100 км, что позволяет самолетам сбрасывать бомбы, находясь вне зоны действия ПВО противника.

Оптимизированное управление и выравнивание траектории перед ударом увеличивают проникновение и поражающую способность, что делает GBU-39 SDB особенно эффективной в условиях городской войны, при поддержке наземных войск и нанесении ударов по аэродромам, бронированной технике и огневым точкам.

В то же время она менее эффективна при ударах по глубоким бункерам и крупным инфраструктурным объектам.

Важно

Польша не передает Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, — Зеленский

Ранее сообщалось, что украинские МиГ-29 оснастили авиабомбами AASM Hammer. В марте таким оружием был нанесен первый удар по складу противника в Херсонской области.