США замовили для України авіабомби GBU-39 дальністю до 110 км за скидання з літака

Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні в Повітряних силах радянські бойові літаки адаптували під американські авіабомби GBU-39.

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США замовили нові партії авіабомб малого діаметра GBU-39/B для власних повітряних сил та іноземних замовників. Серед таких країн — і Україна. Про укладення багаторічного контракту з Boeing повідомили в Департаменті оборони США.

Контракт на максимальну можливу суму в 6,9 млрд доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметра GBU-39/B орієнтовно до 31 грудня 2035 року.

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Мали 1400 літаків: авіаексперт розповів, чому РФ не змогла закидати Україну бомбами

Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні стало відомо, що Повітряні сили України адаптували радянські бойові літаки під американські авіабомби GBU-39. Ці бомби малого діаметра можуть застосовувати і винищувачі F-16.

Високоточні бомби GBU-39

Авіабомба GВU-39

маса американської високоточної бомби GBU-39 — 130 кг;

діаметр — близько 190 мм;

довжина — близько 1,8 м;

максимальна дальність польоту — до 110 км за скидання з великої висоти.

Можливості бомб GBU-39:

У бомби є крила, які розкриваються в польоті, що дає змогу істотно збільшити дальність ураження цілей.

Під час пікірування на ціль із великої висоти, завдяки вольфрамовому наконечнику бомба пробиває бетонні укриття.

Система підриву дає змогу перед скиданням обирати повітряний підрив і затримку підриву після влучання.

Точність влучання досягається за допомогою бортової системи управління з інерційною системою та GPS.

Нагадаємо, що, за даними WP, Джо Байден може видати дозвіл на удари ATACMS по базах РФ після виборів.

Також повідомлялося, що в Defense Express повідомили, що авіабомби JSOW, які США вирішили передати Україні, можуть перетворитися на ракети.