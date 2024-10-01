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США замовили для України авіабомби GBU-39 дальністю до 110 км за скидання з літака

Авіабомби GBU-39, бомби, снаряди
Фото: Metrea Simulations | Авіабомби GBU-39

Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні в Повітряних силах радянські бойові літаки адаптували під американські авіабомби GBU-39.

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США замовили нові партії авіабомб малого діаметра GBU-39/B для власних повітряних сил та іноземних замовників. Серед таких країн — і Україна. Про укладення багаторічного контракту з Boeing повідомили в Департаменті оборони США.

Контракт на максимальну можливу суму в 6,9 млрд доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметра GBU-39/B орієнтовно до 31 грудня 2035 року.

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Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні стало відомо, що Повітряні сили України адаптували радянські бойові літаки під американські авіабомби GBU-39. Ці бомби малого діаметра можуть застосовувати і винищувачі F-16.

Високоточні бомби GBU-39

GВU-39, Авіабомба GВU-39, бомби Fullscreen
Авіабомба GВU-39
  • маса американської високоточної бомби GBU-39 — 130 кг;
  • діаметр — близько 190 мм;
  • довжина — близько 1,8 м;
  • максимальна дальність польоту — до 110 км за скидання з великої висоти.

Можливості бомб GBU-39:

  • У бомби є крила, які розкриваються в польоті, що дає змогу істотно збільшити дальність ураження цілей.
  • Під час пікірування на ціль із великої висоти, завдяки вольфрамовому наконечнику бомба пробиває бетонні укриття.
  • Система підриву дає змогу перед скиданням обирати повітряний підрив і затримку підриву після влучання.
  • Точність влучання досягається за допомогою бортової системи управління з інерційною системою та GPS.

Нагадаємо, що, за даними WP, Джо Байден може видати дозвіл на удари ATACMS по базах РФ після виборів.

Також повідомлялося, що в Defense Express повідомили, що авіабомби JSOW, які США вирішили передати Україні, можуть перетворитися на ракети.