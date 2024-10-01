США замовили для України авіабомби GBU-39 дальністю до 110 км за скидання з літака
Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні в Повітряних силах радянські бойові літаки адаптували під американські авіабомби GBU-39.
США замовили нові партії авіабомб малого діаметра GBU-39/B для власних повітряних сил та іноземних замовників. Серед таких країн — і Україна. Про укладення багаторічного контракту з Boeing повідомили в Департаменті оборони США.
Контракт на максимальну можливу суму в 6,9 млрд доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметра GBU-39/B орієнтовно до 31 грудня 2035 року.Важливо
Домовленості передбачають постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні. У травні стало відомо, що Повітряні сили України адаптували радянські бойові літаки під американські авіабомби GBU-39. Ці бомби малого діаметра можуть застосовувати і винищувачі F-16.
Високоточні бомби GBU-39
- маса американської високоточної бомби GBU-39 — 130 кг;
- діаметр — близько 190 мм;
- довжина — близько 1,8 м;
- максимальна дальність польоту — до 110 км за скидання з великої висоти.
Можливості бомб GBU-39:
- У бомби є крила, які розкриваються в польоті, що дає змогу істотно збільшити дальність ураження цілей.
- Під час пікірування на ціль із великої висоти, завдяки вольфрамовому наконечнику бомба пробиває бетонні укриття.
- Система підриву дає змогу перед скиданням обирати повітряний підрив і затримку підриву після влучання.
- Точність влучання досягається за допомогою бортової системи управління з інерційною системою та GPS.
Нагадаємо, що, за даними WP, Джо Байден може видати дозвіл на удари ATACMS по базах РФ після виборів.
Також повідомлялося, що в Defense Express повідомили, що авіабомби JSOW, які США вирішили передати Україні, можуть перетворитися на ракети.