Мали 1400 літаків: авіаексперт розповів, чому РФ не змогла закидати Україну бомбами

За словами Валерія Романенка, на початку повномасштабного вторгнення у противника було в десятки разів більше авіації, ніж у Києва, але в результаті це не подарувало йому жодної переваги. Усе через невміння обходити системи ППО.

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Незважаючи на те, що у Росії була перевага в кількості авіації, вона не змогла закидати Україну бомбами на початку повномасштабної війни. Науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко в інтерв'ю NV назвав причину.

За його словами, існує головний міф про ворожу авіацію, який полягає в тому, що вона здатна вести реальні бойові дії. Кількість літаків у Росії в перші дні протистояння була колосальна і їхнє основне завдання було в тому, щоб "вибомбити" нашу державу звичайними дешевими снарядами. Агресор не зміг цього зробити, адже не вмів протистояти протиповітряній обороні.

"Ми починали війну, маючи 120 бойових літаків, і це оптимістична цифра. А росіяни починали війну, маючи 1400 літаків. І це реальні літаки. І їм не вдалося. Їм вдалося прорватися, наприклад, і висадити десант під Києвом, Гостомель. Це під Києвом, можна сказати. Але їм не вдалося закріпити перші успіхи. Вони змогли бомбити, наприклад, Чернігів, ще кілька міст", — заявив Валерій Романенко.

Окремо авіаексперт додав, що бомби з літаків ЗС РФ почали скидати в момент, коли Маріуполь у Донецькій області був у них глибоко в тилу. У результаті вийшло, що, незважаючи на десятикратну перевагу, авіація абсолютно не працювала, за що її "не сварили тільки найледачіші за бездіяльність".

"Вони показували себе на авіашоу, на різних авіадартсах, але це ж показуха, це потьомкінські села. А реальна авіація у них не здатна виявилася (здолати, — ред.) наші зенітно-ракетні комплекси. Наші радари, які в основному старі радянські — радари там, скажімо, на 70% старі радянські. А ті, що не старі радянські — вони за російськими специфікаціями розроблялися, вони сумісні", — продовжив Валерій Романенко.

Незважаючи на те, що в Росії були всі частоти, на яких працювали українські радари, продавити і "вибомбити" Україну вона не змогла. Також у противника не вдалося вивести з ладу авіацію, хоч у ЗС РФ і була величезна кількість ракет різного типу.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що понад 80% російської авіації не зможуть виконувати свої завдання, заявляв військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За його словами, станеться це в тому разі, якщо Україна отримає дозвіл на удари західними далекобійними ракетами по території країни-агресорки.