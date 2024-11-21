У Британії можуть встановити лазери DragonFire на літаки: як їх використовуватимуть

Лазерна система DragonFire дасть змогу британській армії збивати ворожі БПЛА і ракети, витрачаючи лише 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Лазерна система DragonFire у майбутньому може бути встановлена на британських наземних машинах і літаках протягом десятиліття. Про це сказав генеральний директор оборонної компанії QinetiQ Стів Вейді, передає The Telegraph.

Повідомляється, що система DragonFire, розроблена британськими військовими вченими у співпраці з промисловістю, має надійти на озброєння Королівського флоту 2027 року. Цю зброю створено для захисту від високошвидкісних ракет, дронів та інших цілей. Один постріл лазера коштує приблизно 10 фунтів стерлінгів.

За словами Стіва Вейді, DragonFire потенційно може бути встановлений не тільки на кораблях, а й на наземних транспортних засобах "у дуже схожі терміни". Наприклад, зброя може бути встановлена на легкоброньованих транспортних засобах, які використовуються армією або розгорнуті для захисту баз.

Крім того, глава QinetiQ заявив про можливість встановлення DragonFire на літаках "протягом половини десятиліття або десятиліття". Він зазначив, що це стане можливим у міру зниження вимог до розміру, потужності та ваги системи.

Стів Вейді зазначив, що DragonFire надасть британській армії набагато дешевший спосіб збивати недорогі БПЛА. Зокрема йдеться про апарати, які використовують хусити в Червоному морі. Раніше британські військові були змушені знищувати їх за допомогою ракет вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

"Я думаю, що ми перебуваємо на ранніх етапах створення дійсно руйнівного способу боротьби з повітряними загрозами, принаймні, на найближче покоління. Очевидно, що він не замінить повністю кінетичні системи, такі як ракети. Але в майбутньому це стане справжнім доповненням до них і змінить економіку боротьби з цими масштабними та недорогими загрозами, пов'язаними з дронами", — наголосив Стів Вейді.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що британські військові під час випробувань на полігоні Пентагону на Гебридських островах уперше зробили потужний постріл із лазерної системи DragonFire. Лазер порізав металеву обшивку і спалив камеру безпілотника, а також пробив 122-мм артилерійський боєприпас.

Також повідомлялося, що 2026 року на озброєння британської армії може надійти радіочастотна спрямована енергетична зброя (RFDEW), яку розробили Департамент оборонного обладнання та забезпечення Великої Британії (DE&S) і Лабораторія оборонної науки і технологій (DSTL).