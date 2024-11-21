В Британии могут установить лазеры DragonFire на самолеты: как их будут использовать

Лазерная система DragonFire позволит британской армии сбивать вражеские БПЛА и ракеты, расходуя всего 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Лазерная система DragonFire в будущем может быть установлена на британских наземных машинах и самолетах в течение десятилетия. Об этом сказал генеральный директор оборонной компании QinetiQ Стив Уэйди, передает The Telegraph.

Сообщается, что система DragonFire, разработанная британскими военными учеными в сотрудничестве с промышленностью, должна поступить на вооружение Королевского флота в 2027 году. Это оружие создано для защиты от высокоскоростных ракет, дронов и прочих целей. Один выстрел лазера стоит примерно 10 фунтов стерлингов.

По словам Стива Уэйди, DragonFire потенциально может быть установлен не только на кораблях, но и на наземных транспортных средствах "в очень похожие сроки". К примеру, оружие может быть установлено на легкобронированных транспортных средствах, используемых армией или развернутых для защиты баз.

Кроме того, глава QinetiQ заявил о возможности установки DragonFire на самолетах "в течение половины десятилетия или десятилетия". Он отметил, что это станет возможно по мере снижения требований к размеру, мощности и весу системы.

Стив Уэйди отметил, что DragonFire предоставит британской армии гораздо более дешевый способ сбивать недорогие БПЛА. В частности, речь идет об аппаратах, которые используют хуситы в Красном море. Ранее британские военные были вынуждены уничтожать их с помощью ракет стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов.

"Я думаю, что мы находимся на ранних этапах создания действительно разрушительного способа борьбы с воздушными угрозами, по крайней мере, на ближайшее поколение. Очевидно, что он не заменит полностью кинетические системы, такие как ракеты. Но в будущем это станет настоящим дополнением к ним и изменит экономику борьбы с этими масштабными и недорогими угрозами, связанными с дронами", — подчеркнул Стив Уэйди.

Напомним, в марте стало известно, что британские военные в ходе испытаний на полигоне Пентагона на Гебридских островах впервые произвели мощный выстрел из лазерной системы DragonFire. Лазер порезал металлическую обшивку и сжег камеру беспилотника, а также пробил 122-мм артиллерийский боеприпас.

Также сообщалось, что в 2026 году на вооружение британской армии может поступить радиочастотное направленное энергетическое оружие (RFDEW), разработанное Департаментом оборонного оборудования и обеспечения Великобритании (DE&S) и Лабораторией оборонной науки и технологий (DSTL).