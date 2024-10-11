Украина может получить лазерные системы DragonFire из Великобритании, — Умеров

Специалисты отмечают, что DragonFire отличается не только высокой точностью, но и экономичностью. Каждый выстрел лазера обходится примерно в 10 фунтов стерлингов, что значительно дешевле использования ракет для уничтожения таких целей, как БПЛА.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров 10 октября сообщил о переговорах с Великобританией касательно поставок нового вида вооружения — лазерного оружия DragonFire. Министр отметил, что проект по предоставлению DragonFire находится на стадии активной проработки, передает "Интерфакс".

"Мы говорили о DragonFire. Мы активно работаем над этим проектом", — заявил Умеров в ходе телевизионного марафона.

Он добавил, что обсуждения затронули не только оперативные потребности Украины, но и инвестиции в украинскую оборонную промышленность, а также вопросы противовоздушной обороны.

Лазерное оружие для борьбы с дронами

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс в апреле предположил, что DragonFire может быть поставлен для борьбы с российскими беспилотниками. Изначально планировалось, что система будет развернута к 2027 году, но Шаппс выразил желание ускорить этот процесс.

DragonFire является разработкой консорциума UK DragonFire, включающего MBDA UK, Leonardo UK, QinetiQ и Лабораторию оборонной науки и техники (Dstl). Оружие было впервые представлено в 2017 году и рассчитано на поражение широкого спектра целей, включая БПЛА и ракеты.

Возможности DragonFire

Во время испытаний, проведенных в январе 2024 года на Гебридском полигоне в Шотландии, DragonFire успешно поразил цели на большом расстоянии, включая воздушные и морские объекты. Оружие продемонстрировало высокую точность, способную поразить объект размером с однофунтовую монету с дистанции в 1 километр.

По мнению западных специалистов, DragonFire отличается не только высокой точностью, но и экономической эффективностью. Каждый выстрел лазера обходится примерно в 10 фунтов стерлингов, что значительно дешевле использования ракет для уничтожения целей, таких как беспилотники. Это делает систему особенно привлекательной для долгосрочного использования в условиях интенсивных боевых действий.

"В настоящее время установленная на бронированном автомобиле Wolfhound, система, как ожидается, будет развернута на кораблях Королевского флота уже в 2027 году, следуя ускоренному графику, изначально установленному на 2032 год", — отметили эксперты.

Важно

Новый "выжигатель" дронов опередит лазерный DragonFire: кто получит это устройство

Напомним, в мае британцы испытали мобильную систему направленной энергии проекта Ealing для борьбы с дронами, которая является одной из альтернатив боевому лазеру DragonFire. Комплекс Ealing использует мощные радиоволны и имеет ряд преимуществ над лазерными излучателями.