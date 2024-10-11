Україна може отримати лазерні системи DragonFire з Великої Британії, — Умеров

Фахівці зазначають, що DragonFire вирізняється не тільки високою точністю, а й економічністю. Кожен постріл лазера обходиться приблизно в 10 фунтів стерлінгів, що значно дешевше за використання ракет для знищення таких цілей, як БПЛА.

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Міністр оборони України Рустем Умеров 10 жовтня повідомив про переговори з Великою Британією щодо постачання нового виду озброєння — лазерної зброї DragonFire. Міністр зазначив, що проєкт із надання DragonFire перебуває на стадії активного опрацювання, передає "Інтерфакс".

"Ми говорили про DragonFire. Ми активно працюємо над цим проєктом", — заявив Умеров під час телевізійного марафону.

Він додав, що обговорення торкнулися не тільки оперативних потреб України, а й інвестицій в українську оборонну промисловість, а також питань протиповітряної оборони.

Лазерна зброя для боротьби з дронами

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у квітні припустив, що DragonFire може бути поставлений для боротьби з російськими безпілотниками. Спочатку планувалося, що систему буде розгорнуто до 2027 року, але Шаппс висловив бажання прискорити цей процес.

DragonFire є розробкою консорціуму UK DragonFire, що включає MBDA UK, Leonardo UK, QinetiQ і Лабораторію оборонної науки й техніки (Dstl). Зброя була вперше презентована 2017 року і розрахована на ураження широкого спектра цілей, включно з БПЛА і ракетами.

Можливості DragonFire

Під час випробувань, проведених у січні 2024 року на Гебридському полігоні в Шотландії, DragonFire успішно вразив цілі на великій відстані, включно з повітряними та морськими об'єктами. Зброя продемонструвала високу точність, здатну вразити об'єкт розміром з однофунтову монету з дистанції в 1 кілометр.

На думку західних фахівців, DragonFire вирізняється не тільки високою точністю, а й економічною ефективністю. Кожен постріл лазера обходиться приблизно в 10 фунтів стерлінгів, що значно дешевше за використання ракет для знищення цілей, таких як безпілотники. Це робить систему особливо привабливою для довгострокового використання в умовах інтенсивних бойових дій.

"Наразі встановлена на броньованому автомобілі Wolfhound, система, як очікується, буде розгорнута на кораблях Королівського флоту вже 2027 року, слідуючи прискореному графіку, спочатку встановленому на 2032 рік", — зазначили експерти.

Важливо

Новий "випалювач" дронів випередить лазерний DragonFire: хто отримає цей пристрій

Нагадаємо, у травні британці випробували мобільну систему спрямованої енергії проєкту Ealing для боротьби з дронами, яка є однією з альтернатив бойовому лазеру DragonFire. Комплекс Ealing використовує потужні радіохвилі та має низку переваг над лазерними випромінювачами.