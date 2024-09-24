Новий "випалювач" дронів випередить лазерний DragonFire: хто отримає цей пристрій
Британська енергетична зброя RFDEW може вражати дрони на суходолі, у повітрі та на морі пострілами вартістю 12 центів.
Радіочастотна спрямована енергетична зброя (RFDEW), розроблена Департаментом оборонного устаткування і забезпечення Великої Британії (DE&S) і Лабораторією оборонної науки і технологій (DSTL), може надійти на озброєння британської армії у 2026 році. Про це пише Shephar.
Повідомляється, що RFDEW створено для боротьби з ворожими безпілотниками на суші, в повітрі та на морі. Комплекс випромінює радіохвилі, щоб порушити або пошкодити критичні електронні компоненти дронів, змушуючи їх упасти. Вартість одного пострілу оцінюють у 10 пенсів (12 центів).
За даними видання, зброя перебуває на трирічній експериментальній стадії. Після завершення цього етапу енергетична зброя може надійти на озброєння британської армії 2026 року.
Як зазначає портал Defence Express, у такому разі "випалювач" дронів випередить DragonFire у швидкості постачання в армію на один рік, оскільки розгортання в британських військах лазерного комплексу заплановано на 2027 рік.
"RFDEW і DragonFire цілком можна розглядати як конкурентів, при цьому спрямована електромагнітна зброя має певні переваги над лазерною при аналогічній "копійчаній" вартості пострілу", — підкреслили у виданні.
Нагадаємо, Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників, яка є останньою версією системи озброєння Leonidas від компанії Epirus.
Своєю чергою Державне агентство з озброєнь Південної Кореї вперше продемонструвало можливості нещодавно розробленої в країні лазерної зброї, призначеної для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів.