Новий "випалювач" дронів випередить лазерний DragonFire: хто отримає цей пристрій

Британська енергетична зброя RFDEW може вражати дрони на суходолі, у повітрі та на морі пострілами вартістю 12 центів.

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Радіочастотна спрямована енергетична зброя (RFDEW), розроблена Департаментом оборонного устаткування і забезпечення Великої Британії (DE&S) і Лабораторією оборонної науки і технологій (DSTL), може надійти на озброєння британської армії у 2026 році. Про це пише Shephar.

Повідомляється, що RFDEW створено для боротьби з ворожими безпілотниками на суші, в повітрі та на морі. Комплекс випромінює радіохвилі, щоб порушити або пошкодити критичні електронні компоненти дронів, змушуючи їх упасти. Вартість одного пострілу оцінюють у 10 пенсів (12 центів).

За даними видання, зброя перебуває на трирічній експериментальній стадії. Після завершення цього етапу енергетична зброя може надійти на озброєння британської армії 2026 року.

Система RFDEW Фото: Thales

Як зазначає портал Defence Express, у такому разі "випалювач" дронів випередить DragonFire у швидкості постачання в армію на один рік, оскільки розгортання в британських військах лазерного комплексу заплановано на 2027 рік.

"RFDEW і DragonFire цілком можна розглядати як конкурентів, при цьому спрямована електромагнітна зброя має певні переваги над лазерною при аналогічній "копійчаній" вартості пострілу", — підкреслили у виданні.

Нагадаємо, Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників, яка є останньою версією системи озброєння Leonidas від компанії Epirus.

Своєю чергою Державне агентство з озброєнь Південної Кореї вперше продемонструвало можливості нещодавно розробленої в країні лазерної зброї, призначеної для знищення ворожих безпілотних літальних апаратів.