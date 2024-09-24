Майбутнє вже настало: армія США отримає нову мікрохвильову зброю проти БПЛА

Система ExDECS може знищувати цілий рій дронів одним пострілом вартістю 5 центів, стверджує виробник.

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Корпус морської піхоти США отримає потужну мікрохвильову зброю Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) для боротьби з роями безпілотників, яка є останньою версією системи озброєння Leonidas від компанії Epirus. Про це пише Forbes.

Повідомляється, що система ExDECS була розроблена з урахуванням вимог морської піхоти в боротьбі зі швидко зростаючою загрозою БПЛА. Зокрема, розробники враховували досвід застосування безпілотників під час російсько-української війни.

Зброя Leonidas першого покоління

"Просто подивіться на цифри, і ось вам уроки, витягнуті з України. Це майбутнє, про яке ми так багато говорили, вже настало сьогодні, і у нас є технології, щоб від нього захиститися", — заявив генеральний директор Epirus Енді Лоуері.

Як зазначає очільник компанії-виробника, раніше найкращим рішенням проти дронів вважали засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), проте зараз радіоелектронне придушення в кращому разі частково ефективне. Багато солдатів в Україні носять дробовики, щоб захистити себе від FPV-дронів, однак навіть кращим стрільцям буде важко захиститися від одночасної атаки більш ніж п'ятдесяти БПЛА. Система ExDECS створена саме для таких випадків.

Повідомляється, що ExDECS може знищувати як окремі дрони, так і великі рої безпілотників. Ця зброя має деяку схожість із лазерними установками, однак лазер фокусує свою енергію на невеликій точці, а мікрохвильова зброя може випромінювати широке поле енергії, що відключає всю електроніку всередині дронів.

Головною перевагою ExDECS виробник називає економічну ефективність. Один постріл обходиться всього в п'ять центів.

Як зазначають у виданні, попередня модель енергетичної зброї Epirus була "крихітною", порівняно з аналогічним пристроєм конкурентів. Завдяки компактній твердотільній електроніці систему ExDECS вдалося зробити ще меншою. Це важливо, оскільки морським піхотинцям потрібна легка установка, яку можна буксирувати за стандартними транспортними засобами для максимальної мобільності.

"Твердотільна, програмно-керована, довгоімпульсна потужна мікрохвильова піч — те, що ми робимо в Epirus, продемонструвала ефективність проти спектра електронних загроз, включно з цілями за межами безпілотників. Теоретично, все, що має електронний імпульс, буде вразливим для Epirus HPM", — стверджує Енді Лоуері.

За даними видання, першу систему ExDECS американські морпіхи отримають до кінця цього року. Зброя буде інтегрована з системою управління і контролю авіації Корпусу морської піхоти США для польових експериментів і "багатоплатформного тестування в експедиційних сценаріях".

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що компанія Raytheon і Дослідницька лабораторія Повітряних сил США завершили польові випробування мікрохвильової системи знешкодження повітряних цілей CHIMERA.

Крім того, у травні стало відомо, що у Великій Британії відбулися випробування мобільної зброї спрямованої енергії (DEW) у рамках проєкту EALING. Нові системи працюють за рахунок випромінювання потужних радіохвиль, що порушують роботу будь-якого електрообладнання, зокрема безпілотних апаратів.