Мікрохвильовка проти рою дронів: військові випробували прототип системи Leonidas (відео)

Leonidas може швидко стріляти по цілях із майже миттєвим ефектом, не перегріваючись, і знищувати хвилі дронів.

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Компанія Epirus завершила початкові державні приймальні випробування свого прототипу потужного мікрохвильового пристрою Leonidas, призначеного для боротьби з роями дронів. Про це повідомляють 1 листопада на офіційному сайті компанії.

IFPC-HPM — це розроблена на базі Leonidas система протидії рою безпілотних авіаційних систем, і це перший із чотирьох прототипів подібної зброї, які Epirus поставить новому командуванню армії США для забезпечення захисту й оборони в сегменті кіберпростору (RCCTO) в рамках контракту, укладеного в грудні 2022 року.

Прототип системи класу IFPC, або Indirect Fires Protection Capability, — це система протиповітряної оборони (ППО) малої дальності, розроблена для захисту військ від дронів, ракет, а також мінометних і артилерійських снарядів. Він захищатиме стаціонарні та напівстаціонарні об'єкти. Система IFPC складатиметься з комплексу перехоплювачів жорсткого ураження, а також потужного мікрохвильового обладнання.

Leonidas може збивати цілі рої дронів Фото: Epirus

За словами компанії, Leonidas може швидко стріляти по цілях з "майже миттєвим ефектом", не перегріваючись, а механізм системи унеможливлює необхідність перезарядки. "Оператори можуть точно і безпечно контролювати імпульс HPM системи для переслідування окремих БПЛА і груп, залежно від ситуації", — йдеться в заяві компанії.

Така зброя належить до розряду електромагнітної. Працює вона завдяки надпотужному електромагнітному випромінюванню НВЧ-діапазону (0,3-300 ГГц). Оператор направляє випромінювання на об'єкт (наприклад, дрон), під впливом якого його електронна "начинка" (радіоелектронні та оптичні елементи) просто згорає.

Як стверджують інженери Epirus, у рамках випробувань успішно випробувано можливості Leonidas у сценаріях атак хвилі дронів і знищення окремих їхніх одиниць. Так само було випробувано надійність системи за найвищої інтенсивності бою, тобто нальотів безпілотників у великих масштабах і практично без перерв між атаками.

За даними компанії, система продовжить проходити армійську оцінку і випробування, які сприятимуть розробці тактики, методів і процедур для оперативного використання. У рамках контракту з RCCTO згодом в армію буде поставлено ще три прототипи. Ці системи також пройдуть додаткове тестування.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина завершила випробування лазерної гармати LWD. Зброя успішно пройшла випробування проти безпілотників і наземних цілей, підтверджуючи свою ефективність у морських умовах.