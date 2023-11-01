Уражає БПЛА, катери та автомобілі: Німеччина завершила випробування лазерної гармати LWD

Зброя успішно пройшла випробування проти безпілотників і наземних цілей, підтверджуючи свою ефективність у морських умовах.

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Компанія MBDA Deutschland представила нові подробиці про лазерну гармату LWD, яку розробляють у Німеччині. Про це повідомляє EDR Magazine.

Федеральне відомство Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки нещодавно завершило ходові випробування демонстратора лазерної зброї. Компанія MBDA розробила високопродуктивну систему стеження з унікальними характеристиками, що відповідає вимогам військово-морського демонстратора.

Для підтвердження точності та надійності розробок компанії було проведено велике тестування процедур стеження. Крім різних типів безпілотників, від DJI Phantom і вище, LWD також випробовували проти асиметричних загроз, як-от Jetski, надувний човен RHIB, а також наземних цілей, як-от Quad bike, військовий автомобіль Wolf і міномети. За словами представників компанії, бойову ефективність було доведено під час виконання дедалі складніших сценаріїв і в реальних умовах експлуатації. LWD довела свою здатність успішно вражати цілі в морській обстановці.

Так виглядає нова лазерна зброя, над розробкою якої в Німеччині працювали кілька років

Що відомо про нову бойову німецьку лазерну зброю LWD

LWD — це розробка, заснована на технології спектрального зв'язку. Вихідна потужність її променя демонстратора може досягати 20 кВт і складається з 12 волоконних лазерних модулів потужністю 2 кВт кожен. За допомогою технології діелектричної решітки малі лазерні промені об'єднуються в один промінь великої потужності. Такий підхід до з'єднання лазерних променів має низку переваг перед іншими методами.

Розробкою лазерної зброї займаються дві компанії: MBDA Deutschland і Rheinmetall. Перша відповідає за виявлення цілей і підключення лазерної зброї до системи управління, а друга відповідальна за наведення лазерного променя і його інтеграцію на палубу фрегата. Крім того, обов'язки Rheinmetall включають розробку високоенергетичного лазерного джерела. Загальна потужність лазерної зброї може бути збільшена до 100 кВт без значних змін.

Інтеграцію демонстраційного зразка лазерної зброї на борт фрегата ВМС Німеччини анонсували наприкінці 2020 року.

Наприкінці вересня 2022 року фрегат Sachsen ВМС Німеччини випробував лазерну зброю. Під час випробувань було доведено бойову ефективність демонстратора лазерної зброї (LWD) у дедалі складніших сценаріях у реальних умовах експлуатації проти різних типів цілей. При цьому враховувалися всі аспекти: виявлення і супровід (зокрема і високоманеврених цілей), взаємодія датчиків, систем управління і ураження зброї, можливих правил ведення бою і, звичайно, успішне ураження цілей високоенергетичним лазерним променем.

LWD провела понад сотню випробувальних стрільб на борту корабля Sachsen і довела, що лазер здатний успішно вражати цілі в морській обстановці. Після закінчення випробувань можливості LWD були успішно продемонстровані на двох VIP-днях перед високопоставленими представниками Федерального відомства з обладнання

Компанії-розробники наголошують на тому, що лазерна зброя, яка доповнює артилерійські системи та керовані ракети, особливо підходить для протидії загрозі з боку безпілотників, зграй безпілотників, швидкісних катерів і, можливо, ракет на близьких і дуже близьких дистанціях. Крім того, в майбутньому вона може бути модернізована для знищення надзвукових ракет, реактивних снарядів, а також мінометних і артилерійських снарядів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ми писали про те, як працює лазерна гармата Ізраїлю "Залізний промінь". Нова система ППО Ізраїлю майже нічого не коштує, запевняє компанія-розробник. Серед її переваг — мінімальні супутні пошкодження і достатня точність.

А на початку вересня військові випробували лазерну гармату Titanis. Комплексом уже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки.