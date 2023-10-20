Розгорнуть на полі бою: як працює лазерна гармата Ізраїлю "Залізний промінь", — ЗМІ (відео)

Нова система ППО Ізраїлю "Залізний промінь" майже нічого не коштує, впевнена компанія-розробник. Серед переваг — мінімальні супутні пошкодження та достатня точність.

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Армія оборони Ізраїлю зранку 20 жовтня повідомила, що вдалось знищити близько сотні цілей на підконтрольній терористам ХАМАС території в Секторі Гази. Між тим праворадикальні ісламісти обстрілюють територію країни і на південному заході, де базується ХАМАС, і на півночі, звідки загрожує "Хезболла". Між тим ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems розробила комплекс ППО "Залізний промінь" (Iron Beam), який планують задіяти на полі бою. Про деталі винаходу, який працює за допомогою потужного лазера, ідеться на порталі The Sun.

На порталі зазначають, що для знищення повітряних цілей система ППО "Залізний промінь" використовує лазерний промінь потужністю 100 кВт, який здатен збивати цілі на відстані до 7 км. Наголошується, що він коштує дешевше, ніж альтернатива, яку зараз використовує Армія оборони Ізраїлю.

The Sun перелічило, які саме системи ППО зараз використовує ЦАХАЛ: їх чотири — це "Стріла 2" (Arrow 2), "Стріла-3" (Arrow 3), "Праща Давида" (David's Sling) і "Залізний купол" (Iron Dome). Зазначимо, система ППО "Залізний купол", згідно з даними ЗМІ, орієнтовно коштує 15 млн дол. за батарею. Вартість однієї ракети — 90 тис. дол.

Компанія Rafael почала розробку Iron Beam у 2014 році, ідеться у статті. Комплекс планували ввести у дію у 2025 році, однак прискорились через загрозу війни. Серед переваг розробки — "невелика побічна шкода", "майже нічого не коштує", "знищує загрози з високою точністю". "Їх планують розгорнути на полі бою", — вказало видання The Sun.

На відео роботи винаходу видно підрив цілей у повітрі: дронів, мінометних снарядів, ракет. Вказується, що пристрій здатен захистити інфраструктурні об'єкти, кордони, авіабази, та його легко розгорнути. Принцип дії новітньої системи ППО не деталізують, однак показують щось схоже на пристрій, який здатен випускати промені світла.

Війна в Ізраїлі: деталі

20 жовтня уряд Ізраїлю оновив дані щодо кількості іноземців, які постраждали під час атаки терористів ХАМАС 7 жовтня. Стверджується, що відомо про 231 убитих та 91 зниклих безвісти. Найбільше серед постраждалих громадян США — сумарно 40 осіб. На другому місці — громадяни України — сумарно 27 осіб.

Тим часом уряд США повідомив, що поверне Ізраїлю дві системи ППО "Залізний купол", повідомили ЗСУ. До того ж у Середземному морі перебуває два американських авіакрейсери, а в аеропортах приземлились літаки, які привезли снаряди, бронетехніку та гуманітарну допомогу.

Зазначимо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує готуватись до наземної операції у Секторі Гази, де розташовані бази терористів ХАМАС. Для цього озброюють та готуються 300 тис. резервістів, яких мобілізували у перші години після нападу. Також накопичують бронетехніку, а танки захищають від дронів-камікадзе спеціальними решітками.

Нагадуємо, президент США Джо Байден повідомив, що запросив у Конгресу більш як 100 млрд дол.: в цю суму виходить і допомога Ізраїлю розміром близько 14 млрд дол. Між тим урядовці Росії, які продовжували спілкуватись з ізраїльськими політиками після вторгнення в Україну, змінили риторику щодо подій на заході Азії. Експерти зазначили, що з Москви почала лунати "різка критика".