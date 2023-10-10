"Повернули контроль": ЦАХАЛ встановлює бар'єр з танків на кордоні з Сектором Гази (відео)

Протягом трьох перших днів війни в Ізраїлі загинуло 900 осіб, поранено — майже 3 тисячі. Між тим Ізраїлю тепер доводиться діяти на два фронти: його атакують з Сектору Гази та з Лівану.

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Командування Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розповіло про ситуацію на полі бою на південному сході у Секторі Гази та на півночі на кордоні з Ліваном. Зокрема, вказали, що місця прориву 7 жовтня перекривають танками, також задіюють авіацію та морські судна. Про деталі війни проти ХАМАС та "Хезболли" ідеться у стрічці новин, на сайті відомства та у заявах пресслужби.

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Військові відновили контроль на кордоні з Сектором Гази, вказано у звіті ЦАХАЛ. Для цього евакуювали жителів поселень, розташованих найближче до огорожі. Крім того, продовжують зачищати місцевість від бойовиків ХАМАС, які все ще можуть там переховуватись.

Один з підрозділів ЦАХАЛ стежить за проламами в огорожі, через які 7 жовтня в країну проникли бойовики. Щоб унеможливити майбутні прориви, встановлюють бар'єр з танків, авіації та кораблів: "щоб запобігти будь-якому входу або виїзду з Сектора Газа". До спецоперації залучено 35 батальйонів, 4 бригади, десятки тисяч бійців, ідеться у повідомленні армійців.

Також вказується, що було завдано кілька ударів по позиціях ХАМАС, а також відбито спроби атак на півночі, звідки намагаються прорватись терористи з "Хезболли" (Ліван). Пресслужба ЦАХАЛ опублікувала відео кількох ударів: видно точкові влучання по цілях, тим часом як зовсім поруч продовжують їхати авто.

Речник ізраїльських сил оборони Річард Хехт заявив, що військові нарахували 1500 тіл терористів із Сектору Гази, знешкоджених на території країни. За його словами, нових проникнень не було, але вони все ще можливі: "Жоден бойовик ХАМАС не перетнув Ізраїль з понеділка ввечері, хоча проникнення все ще можливо".

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, у звіті ООН вказано, що протягом трьох діб в Ізраїлі загинуло 900 осіб, поранено — 2616. У полон до бойовиків потрапило 50 ос., хоча є інформація, що їх може бути втричі більше. Посольство України повідомило, що серед загиблих є дві українки.

Кілька тисяч терористів з ХАМАС атакували Ізраїль зранку 7 жовтня 2023 року. За кілька годин їм вдалось захопити військові бази та невеликі поселення ізраїльтян на кордоні із Сектором Гази. Паралельно відбувались ракетні обстріли населених пунктів вглибині країни.

Влада Ізраїлю оголосила воєнний стан та мобілізацію 300 тис. резервістів. Також ввели у дію пункт закону, згідно з яким усіма процесами в країні починає керувати Армія оборони Ізраїлю.

Вдень 9 жовтня стало відомо про обстріли та спроби прориву на північному кордоні: з Лівану намагались діяти бойовики "Хезболли". Після цього армія Ізраїлю використала вертольоти, щоб завдати ударів у відповідь.

Нагадуємо, представник уряду США Джон Кірбі повідомив про 11 американців, які загинули в Ізраїлі внаслідок атаки терористів ХАМАС. Тим часом спецслужби Єгипту повідомили, що попереджали про можливість атаки, але до них не прислухались.