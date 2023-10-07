Армія Ізраїлю оголосила операцію "Залізні мечі" проти ХАМАС: останні новини (фото, відео)

Ісламські бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет, заявили в ЦАХАЛ. На півдні країни поблизу кордону з Сектором Гази тривають бої між ізраїльтянами та бойовиками ХАМАС.

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила операцію "Залізні мечі" у відповідь на вторгнення бойовиків ХАМАС з Сектору Гази. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Зі слів речника ЦАХАЛу, контрадмірала Даніеля Хагарі, з 6:30 7 жовтня бойовики випустили по Ізраїлю понад 2200 ракет. Крім цього, вони проникли на територію країну наземним шляхом, повітряним та через море.

У ЦАХАЛі заявили, що десятки ізраїльських винищувачів завдають удари по об'єктах, які належать бойовикам ХАМАС у Секторі Гази.

У ЗМІ розповіли, що армія Ізраїлю продовжує бої з бойовиками на півдні країни поблизу кордону з Сектором Гази. Зокрема, перестрілки тривають у містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм.

Натомість місцеві жителі кібуцу Беері вважають, що влада їх покинула, оскільки на територію їхньої громади зайшли бойовики, та просять надіслати війська на допомогу.

За інформацією ізраїльського видання Cursorinfo, Міністерство оборони Ізраїлю призвало декілька десятків тисяч резервістів через вторгнення ХАМАСу.

Також повідомляється про поранених цивільних. Зокрема, до місцевої лікарні в Беер-Шеві госпіталізували понад 100 людей з пораненнями різного ступеня тяжкості. Керівник екстреного штабу та голова відділення невідкладної допомоги Моті Клайн зазначив, що лікарню перевели в режим воєнного стану.

Кореспондент Times of Israel Джанлука Паккіані опублікував відео, на якому видно, як бойовики ХАМАС підірвали ворота до ізраїльської громади біля Сектору Гази.

Сектор Гази атакував Ізраїль: що відомо

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю з Сектору Гази. Крім цього, повідомлялося про проникнення бойовиків на територію країни. Під ракетними ударами опинилися населені пункти в центрі та на півдні країни.

У відповідь на атаку ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та почав завдавати удари по бойовиках. У радіусі 80 кілометрів від кордону з Сектором Гази було запроваджено так звану "особливу зону". За інформацією ЗМІ, ісламський рух ХАМАС підтвердив атаку та заявив про запуск 5 тисяч ракет по Ізраїлю.

Нагадаємо, у травні з Сектору Гази по Ізраїлю було випущено понад 170 ракет. З них 134 досягли цілі, проте більшість упала на відкритій місцевості. Країна застосувала систему протиракетної оборони "Залізний купол" та знищила 54 ракети.