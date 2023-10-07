Армия Израиля объявила операцию "Железные мечи" против ХАМАС: последние новости (фото, видео)

Исламские боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет, заявили в ЦАХАЛ. На юге страны вблизи границы с Сектором Газа продолжаются бои между израильтянами и боевиками ХАМАС.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила операцию "Железные мечи" в ответ на вторжение боевиков ХАМАС из Сектора Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

По словам представителя ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, с 6:30 7 октября боевики выпустили по Израилю более 2200 ракет. Кроме этого, они проникли на территорию страны наземным путем, воздушным и через море.

В ЦАХАЛе заявили, что десятки израильских истребителей наносят удары по объектам, принадлежащим боевикам ХАМАС в Секторе Газа.

В СМИ рассказали, что армия Израиля продолжает бои с боевиками на юге страны вблизи границы с Сектором Газа. В частности, перестрелки продолжаются в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беери и на военной базе Реим.

Зато местные жители кибуца Беэри считают, что власть их бросила, поскольку на территорию их общины зашли боевики, и просят прислать войска на помощь.

По информации израильского издания Cursorinfo, Министерство обороны Израиля призвало несколько десятков тысяч резервистов из-за вторжения ХАМАСа.

Также сообщается о раненых гражданских. В частности, в местную больницу в Беэр-Шеве госпитализировали более 100 человек с ранениями различной степени тяжести. Руководитель экстренного штаба и глава отделения неотложной помощи Моти Клайн отметил, что больницу перевели в режим военного положения.

Корреспондент Times of Israel Джанлука Паккиани опубликовал видео, на котором видно, как боевики ХАМАС взорвали ворота к израильской общине возле Сектора Газа.

Сектор Газы атаковал Израиль: что известно

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю из Сектора Газа. Кроме этого, сообщалось о проникновении боевиков на территорию страны. Под ракетными ударами оказались населенные пункты в центре и на юге страны.

В ответ на атаку ЦАХАЛ объявил военное положение и начал наносить удары по боевикам. В радиусе 80 километров от границы с Сектором Газа была введена так называемая "особая зона". По информации СМИ, исламское движение ХАМАС подтвердило атаку и заявило о запуске 5 тысяч ракет по Израилю.

Напомним, в мае из Сектора Газа по Израилю было выпущено более 170 ракет. Из них 134 достигли цели, однако большинство упало на открытой местности. Страна применила систему противоракетной обороны "Железный купол" и уничтожила 54 ракеты.