Сектор Гази випустив по Ізраїлю понад сотню ракет: працює ППО "Залізний купол" (відео)

Усього за добу було випущено 170 ракет, повідомляє пресслужба ізраїльського МЗС. 134 досягли країни, але більшість із них впали на відкритій місцевості. Інші були збиті системами протиракетної оборони.

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В ізраїльських містах, що межують із сектором Гази, а також у Тель-Авіві 10 травня пролунала повітряна тривога, оскільки з території Лівану в напрямку півдня Ізраїлю було випущено понад сотню ракет. Про новий ракетний удар по території Ізраїлю повідомляє пресслужба ізраїльського МЗС.

Сигнали тривоги пролунали в Ашкелоні, Ашдоді, Сдероті та деяких сусідніх із Газою населених пунктах. Також приблизно о 14:00 спрацювали сирени у Холоні, Рішон ле-Ціоні, Бат-Ямі, Пальмахімі.

"Понад 170 ракет було випущено по Ізраїлю, внаслідок чого мільйони ізраїльських громадян опинилися в бомбосховищах. Ми захищатимемо наших громадян від усіх, хто намагається завдати їм шкоди", — йдеться в повідомленні.

Усього по території Ізраїлю було випущено 170 ракет. Повідомляється, що з них 134 досягли країни, впавши переважно на відкритій місцевості. Ізраїльські військові застосували систему ПРО "Залізний купол" та зуміли уразити 54 ракети. Також стало відомо, що одна ракета розірвалася у місті Сдерот. Постраждалих немає.

Попадання ракети у Сдероті

Хто стоїть за обстрілами

Ракетний удар став відповіддю на військову операцію "Щит і стріла", яку розпочали ізраїльські військові 9 травня. Внаслідок нічних ударів ВПС Ізраїлю по сектору Гази було ліквідовано трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса", які входять до складу руху "Ісламський джихад". Пізніше Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що внаслідок ізраїльської операції не менше 18 людей було вбито і 37 отримали поранення.

Після того як палестинські бойовики запустили ракети по ізраїльській території, Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) продовжила удари по сектору Гази. Повідомляється, що ізраїльські військові уразили 40 ракетних та мінометних майданчиків "Ісламського джихаду".

В той же час прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий до можливого розширення кампанії проти радикалів і завдання потужних ударів по сектору Гази.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив про іранські запаси урану, які дозволять військовим країни створити п'ять ядерних бомб. За його словами, прогрес Ірану та збагачення урану до 90% буде серйозною помилкою з боку Ісламської Республіки та "може спалахнути регіон".