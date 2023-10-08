В Ізраїлі загинули дві громадянки України, — посольство

Посольство України в Ізраїлі надає консульську допомогу і готує евакуацію українських громадян з Ізраїлю та Гази.

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Під час нападу терористичної організації ХАМАС на територію Ізраїлю загинули дві українки. Посольство України в Ізраїлі вживає необхідних заходів, щоб доставити їхні тіла на батьківщину. Наразі посольство не має інформації про українських громадян серед поранених або зниклих безвісти. Про це повідомила пресслужба посольства в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Посольством України отримано підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня", — йдеться в повідомленні дипломатичної служби.

Посольство України перебуває в постійному контакті з ізраїльською владою, яка координує дії з надання допомоги пораненим і збору інформації про жертв.

У посольстві також повідомили, що отримали понад сто звернень від українських громадян, які перебувають в Ізраїлі. Трьом сім'ям надано допомогу в пошуку житла, ще одну сім'ю успішно вивезли з південного міста Ашкелон, яке в суботу, 7 жовтня зазнало масованих ракетних атак із Гази. Також встановлено місцезнаходження ще п'яти громадян України на півдні Ізраїлю.

Наразі головний міжнародний аеропорт Ізраїлю "Бен Гуріон" функціонує у штатному режимі, що дасть змогу іноземцям якнайшвидше покинути країну.

Інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі підтвердив і речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомивши, що обидві жінки проживали в країні тривалий час. Ніколенко додав, що консульська служба надає необхідну допомогу нашим громадянам і підтримує зв'язок з їхніми родичами в Україні.

Також зафіксовано одне звернення від української громадянки, яка мешкає в місті Газа, з проханням про евакуацію. У МЗС України повідомили, що намагаються організувати спільну евакуацію з іншими країнами, які мають представництва в Палестині.

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що з початку бойових дій кількість загиблих ізраїльтян зросла до більш ніж 600. Очікується, що кількість загиблих може ще зрости. Наразі відомо майже про 2000 поранених.

Нагадаємо, ХАМАС назвав напад на Ізраїль "війною із загарбниками". ЦАХАЛ офіційно оголосив про початок широкомасштабної операції "Залізні мечі".

Також Фокус писав про те, яких втрат зазнали ХАМАС та Ізраїль і в яких містах тривають бої. За інформацією ізраїльських військових, силам ЦАХАЛ вдалося знищити 400 бойовиків угруповання ХАМАС.