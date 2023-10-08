В Израиле погибли две гражданки Украины, – посольство

Посольство Украины в Израиле оказывает консульскую помощь и готовит эвакуацию украинских граждан из Израиля и Газы.

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В ходе нападения террористической организации ХАМАС на территорию Израиля погибли две украинки. Посольство Украины в Израиле принимает необходимые меры, чтобы доставить их тела на родину. На данный момент посольство не располагает информацией об украинских гражданах среди раненых или пропавших без вести. Об этом сообщила пресс-служба посольства в комментарии для "Интерфакс-Украина".

"Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", – говорится в сообщении дипломатической службы.

Посольство Украины находится в постоянном контакте с израильскими властями, которые координируют действия по оказанию помощи раненым и сбору информации о жертвах.

В посольстве также сообщили, что получили более ста обращений от украинских граждан, находящихся в Израиле. Трем семьям оказана помощь в поиске жилья, еще одну семью успешно вывезли из южного города Ашкелон, который в субботу, 7 октября подвергся массированным ракетным атакам из Газы. Также установлено местонахождение еще пяти граждан Украины на юге Израиля.

На данный момент главный международный аэропорт Израиля "Бен Гурион" функционирует в штатном режиме, что позволит иностранцам в кратчайшие сроки покинуть страну.

Информацию о гибели двух украинок в Израиле подтвердил и спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщив, что обе женщины проживали в стране долгое время. Николенко добавил, что консульская служба оказывает необходимую помощь нашим гражданам и поддерживает связь с их родственниками в Украине.

Также зафиксировано одно обращение от украинской гражданки, проживающей в городе Газа, с просьбой об эвакуации. В МИД Украины сообщили, что пытаются организовать совместную эвакуацию с другими странами, имеющими представительства в Палестине.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что с начала боевых действий число погибших израильтян возросло до более чем 600. Ожидается, что число погибших может еще возрасти. На данный момент известно почти о 2000 раненых.

Напомним, ХАМАС назвал нападение на Израиль "войной с захватчиками". ЦАХАЛ официально объявил о начале широкомасштабной операции "Железные мечи".

Также Фокус писал о том, какие потери понесли ХАМАС и Израиль и в каких городах идут бои. По информации израильских военных, силам ЦАХАЛ удалось уничтожить 400 боевиков группировки ХАМАС.